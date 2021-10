Il costruttore cinese Farnova Automotive ha presentato un nuovo modello di hypercar completamente elettrica dal nome evocativo Othello.

Per realizzare quest’auto esclusiva l’azienda ha collaborato con Qiantu Motors, società connazionale la quale ha fornito il telaio della propria supercar K50 come base tecnica per il prototipo costruito da Farnova.

Fino a 600 km di autonomia

Il costruttore cinese avrebbe in programma di produrre solamente 200 unità del modello Othello, ciascuna venduta a una prezzo di 1,86 milioni di Yuan (244mila euro al cambio attuale), all'incirca la cifra necessaria per acquistare una Ferrari F8 Tributo. In realtà è un valore piuttosto contenuto tenendo conto delle prestazioni che è in grado di offrire, almeno sulla carta, questa hypercar.

L’auto è equipaggiata con due motori elettrici in grado di fornire la trazione sulle quattro ruote motrici, oltre ad essere alimentata da una batteria da 75 kWh realizzata dal produttore svedese Northvolt. Il powertrain garantisce la “discreta” potenza di 1.860 CV e una coppia davvero esagerata di 12.000 Nm, con un’autonomia dichiarata di 600 km con una ricarica.

Sarà l'elettrica più veloce al mondo?

Secondo quanto riferito la Farnova Othello è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 1,9 secondi e di raggiungere i 300 km/h in 8,5 secondi, mentre la velocità massima si attesta a 420 km/h, numeri possibili grazie anche al peso contenuto dell'auto di 1.350 kg a secco.

Prestazioni che se venissero confermate renderebbero l’hypercar cinese più veloce anche di un'elettrica da record come la Rimac Nevera da 1.914 CV che va da 0 a 100 km/h in 1,9 secondi e raggiunge i 412 km/h di velocità massima.

La Farnova Othello al momento è stata mostrata in veste di prototipo, ma dovrebbe entrare in produzione a partire dal prossimo anno. Non resta che attendere i confronti in pista per verificare se questi numeri incredibili corrispondano a realtà.