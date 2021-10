A Padova torna Auto e Moto d’Epoca, un’occasione importante per vedere da vicino alcuni dei modelli più storici e iconici del mondo delle due e quattro ruote. In programma dal 21 al 24 ottobre alla Fiera di Padova, all’evento è presente anche la mostra “Universo Bertone” che espone 16 prototipi da non perdere.

La Collezione

Situate all’interno dell’ASI Village, le 16 fuoriserie provengono direttamente dalla Collezione ASI di Bertone e mostrano l’evoluzione dello stile nell’arco di 50 anni del carrozziere torinese. Ad eccezione della Lamborghini Miura, si tratta di modelli unici e concept car disegnate da alcuni dei designer più famosi a livello mondiale come Marcello Gandini, Marc Deschamps, Luciano D’Ambrosio e Mike Robinson.

Acquistata dall’ASI nel 2015 durante l’asta fallimentare che ha concluse le vicende giudiziarie aziendali iniziate nel 2007, la Collezione è composta in totale da 79 pezzi ed è esposta al pubblico nel Museo Volandia di Malpensa.

I prototipi in mostra

Di questi 79 modelli, al Salone di Padova ne sono esposti, appunto, 16. Il più “storico” è la Lamborghini Miura S del 1967 dotata di una linea inedita ideata da Marcello Gandini. C’è poi la Bertone Autobianchi Runabout, una barchetta con motore posteriore centrale che fu alla base della Fiat X1/9 prodotta in serie.

Entrano negli anni ’70, si trova la Citroen Camargue, un’hatchback 2+2 con lunotto panoramico e parabrezza curvo, e la sportiva con motore Wankel NSU Ro80. C’è spazio anche per la Ferrari Rainbow, una “targa” figlia del telaio della 308 GT4.

La mostra prosegue con la Chevrolet Ramarro del 1984 derivata dalla Corvette, la Lotus Emotion con lo stesso motore turbo della Esprit, la Bertone Bliz con motori elettrici e 100 km di autonomia e la Bertone Porsche Karisma, una berlina sportiva con portiere ad ali di gabbiano.

Sempre a proposito di elettriche, si trova anche la Bertone ZER Record del 1994 che percorse 465 km sull’Anello di Nardò.

L’esposizione continua con la Lancia Kayak (basata sulla Kappa), l’Alfa Romeo Bella (una coupé col telaio della 166), la Bertone BMW Birusa (derivata dalla BMW Z8), l’Aston Martin Jet 2 (il cui design ha influenzato la Ferrari FF) e la Bertone Fiat Barchetta. Infine, il prototipo più recente è la Jaguar B99 del 2011 che ha celebrato i 99 anni della Carrozzeria Bertone.

Sul sito ufficiale della manifestazione sono riportate maggiori informazioni su modalità d’ingresso e biglietti.