Quando si cercano delle offerte, non è male andare a vedere cosa viene ancora proposto per le auto di fine produzione: ne è un esempio la Peugeot 308 SW della precedente generazione, che la Casa francese propone nel mese di ottobre con varie formule di dilazione del pagamento.

Quindi, accanto al classico finanziamento i-Movie, con mini rate e maxi rata finale, la divisione Free2Move Lease propone un noleggio a lungo termine per privati -quindi con IVA compresa- di un anno, comprendendo nella rata molti servizi.

Per una Peugeot 308 SW BlueHDi 130 S&S Allure Pack si può versare un primo canone di 6.078 euro, e quindi pagare 11 canoni mensili da 260 euro. La rata comprende quasi tutto: la tassa di proprietà, la manutenzione ordinaria e straordinaria con assistenza stradale e auto sostitutiva, l’assicurazione RCA e l’antifurto con polizza incendio e furto, insieme alla gestione sinistri.

I costi sono calcolati sulla provincia di Milano; l’esempio non comprende l’importo di un eventuale riscatto, mentre è noto il chilometraggio massimo di 20.000 km.

Vantaggi

Il noleggio a lungo termine è una formula senza pensieri, con una rata che comprende più o meno tutto, a parte carburante e poco altro. Ci si può quindi dimenticare di bollo e assicurazione, ma anche delle spese di tagliando o dell’assistenza stradale.

Per questa Peugeot 308 SW si può accedere al noleggio anche con una permuta, in modo da coprire l’importo del primo canone. E poi, dopo un anno, pensare al passaggio ad un’altra auto, magari proprio una nuova 308 SW.

Svantaggi

Questa proposta di Peugeot non è adatta per chi vuole tenere la vettura per lungo tempo, ma piuttosto per chi ha necessità di un’auto nuova per un anno, senza preoccuparsi troppo dei costi di gestione, e passando la rata su un’altra auto.

Un ragionamento normale per un’azienda, che si sta diffondendo anche tra i privati, ma che non è pensata, di fatto, per il “possesso” di un’auto.

In sintesi