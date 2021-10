Non accennano a diminuire le offerte legate alla Maxi Rottamazione Hyundai: anche per il mese di ottobre, infatti, continuano le proposte legate al finanziamento i-Move su quasi tutta la gamma. Un esempio è quanto offerto sulla Hyundai Kona FL XLine 48V 1.0 TGDi 120CV iMT, versione mild-hybrid della rinnovata vettura coreana.

Con la rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 21/12/2010, si può acquistare questa Kona a 21.400 euro anziché 25.050 euro. Dopo un anticipo di 4.770 euro, si pagano 36 rate mensili da 198,82 euro (TAN 2,95%, TAEG 4,25%), mentre la rata finale ammonta a 12.775,50 euro.

Oltre agli accessori in dotazione, compreso il sistema anti collisione frontale con il riconoscimento dei pedoni, è compresa nell’importo anche una polizza facoltativa di 36 mesi, comprendente la copertura su furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici, cristalli, garanzie accessorie, assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a nuovo.

Vantaggi

L’offerta di Hyundai per questa Kona mild-hybrid è interessante per vari motivi, come la rata inferiore ai 200 euro, l’assicurazione con assistenza veicolo compresa nell’esempio, che si aggiungono ai 5 anni di garanzia, o il TAN piuttosto vantaggioso.

Da controllare le altre iniziative della Casa che potrebbero ridurre ulteriormente il prezzo iniziale, come ad esempio il Voucher in famiglia; inoltre, la vettura è acquistabile online.

Svantaggi

Il principale svantaggio è la necessità di rottamare una vettura con certe caratteristiche, per accedere allo sconto iniziale più vantaggioso. Attenzione anche agli oneri finanziari: ad esempio, le spese di istruttoria di ben 395 euro.

In sintesi