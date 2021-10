Nel mese di ottobre, può esserci ancora disponibilità di ecoincentivi con rottamazione per i veicoli con un classico motore a benzina: in Casa Opel, tante sono le vetture in offerta, a cominciare dalla Corsa 1.2 75 HP, offerta con sconto e finanziamento agevolato.

Il modello di esempio è la Opel Corsa 1.2 SS MT5 Edition, dotata di alcuni accessori interessanti, come il riconoscimento dei segnali, il rilevatore di stanchezza e di salto corsia o la frenata automatica.

Con lo Speciale Voucher, accessibile tramite il sito ufficiale, si possono aggiungere alla sconto di Opel, i 1.500 euro di incentivo statale in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011.

Il listino, quindi, parte da 12.100 euro se si accede al finanziamento Scelta Opel, che prevede un anticipo di 1.300 euro e 35 rate mensili da 129 euro (TAN 6,45%, TAEG 8,61%). Al termine, il valore futuro garantito ammonta a 8.543,74 euro, per un massimo di 30.000 km. In caso di richiesta di preventivo con l’apposito form online, si possono aggiungere 750 euro di sconto in più.

Vantaggi

Un’offerta sulla Corsa arrivata con il mese di ottobre già iniziato, che permette uno sconto iniziale interessante, e una rata piuttosto bassa, inferiore ai 130 euro. Le Case stanno promuovendo sempre di più i sistemi online: in questo caso, c’è uno sconto se si richiede un preventivo attraverso uno specifico form nel sito ufficiale, ma anche il voucher stesso per lo sconto si ottiene dal sito Opel.

Svantaggi

E’ necessaria la rottamazione di un veicolo con le specifiche di legge per ottenere il contributo statale, fino ad esaurimento fondi. E’ sempre bene tenere in conto anche degli oneri finanziari e dele eventuali spese in più, come IPT e PFU, ma anche eventuali accessori a richiesta.

In sintesi