Chi farà la Apple Car? Negli ultimi tempi si è parlato spesso delle mosse del colosso fondato da Steve Jobs, alla ricerca di un partner per dare forma e vita all'auto - elettrica e a guida autonoma - della Mela Morsicata, senza però che emergesse un nome sicuro. E se a produrla fosse chi già oggi assembla milioni e milioni di iPhone ogni anno?

Parliamo di Foxconn, colosso cinese dell'informatica che proprio oggi ha presentato le Foxconn Model C, Model E e Model T, e auto elettriche sviluppate in collaborazione con Yulon Motor Co Ltd. E si, se i nomi vi suonano familiari è perché in effetti sono stati utilizzati da Ford all'inizio dell'età dell'auto. E la Ford Model T in pochi non la conoscono.

Di tutto un po'

I 3 modelli sono tutti differenti tra di loro: la Foxconn Model C è - ma pensa un po' - un crossover mentre la Model E è una classica berlina. Infine la Model T è un autobus e no, dubitiamo possa essere questo modello a fregiarsi del logo Apple. Il loro debutto è avvenuto in occasione dell'Hon Hai Tech Day 2021 (Hon Hai è il nome del colosso cinese), durante il quale l'azienda ha annunciato di voler diventare "un produttore automobilistico globale di prossima generazione".

Per la produzione dei 3 modelli, in arrivo pare nel corso del 2023, ha acquistato una ex fabbrica della startup Lordstown Motors negli Stati Uniti, mentre per ovviare alla crisi dei chip Foxconn in agosto ha anche acquisito un impianto di produzione a Taiwan. I modelli saranno quindi costruiti internamente con componentistica propria, una strategia seguita anche dal Gruppo Hyundai.

Naturalmente il fatto che crossover e berlina elettriche possano o meno essere anche marchiate Apple è tutto da verificare. Secondo recenti rumors il colosso di Cupertino avrebbe deciso di sviluppare internamente la propria auto, per poi affidarsi a fornitori per l'assemblaggio. Esattamente come fatto con l'iPhone. Il fatto però che chi gli iPhone li costruisce oggi abbia presentato delle auto può far nascere qualche dubbio. E numerosi rumors.

Tanta autonomia

Di specifiche tecniche sulle auto elettriche di Foxconn - tralasciamo l'autobus - non ne sono ancora state pubblicate e il colosso cinese si è limitato a dire che la Model C sarà in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,8" e una ricarica basterà per percorrere 700 km circa. La Model E avrà invece una potenza di 750 CV e sarà ancora più sportiva, con 0-100 in appena 2,8".