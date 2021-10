Quando si parla di piccole auto sportive la Renault Clio V6 è sicuramente uno dei modelli più incredibili mai realizzati, riconoscibile immediatamente per i passaruota allargati, le prese d’aria laterali e l’enorme motore posizionato centralmente dietro i sedili.

L’auto è molto ricercata sul mercato dell’usato e, a questo proposito, l’esemplare in configurazione Phase 2 con soli 1577 km all’asta nel Regno Unito potrebbe battere il record di vendita per una Clio V6.

Versione Phase 2

Il modello, una delle sole 18 unità con guida a destra realizzate per il mercato britannico, è proposto dalla Casa d’aste Collecting Cars in condizioni pressoché perfette e completamente originale. Verniciato in tonalità giallo Sirio è una Phase 2, l’evoluzione della Clio V6 prodotta da Renault Sport in 1.309 esemplari nello stabilimento di Dieppe.

Rispetto alla versione precedente il motore a sei cilindri a V sviluppa 25 CV in più, raggiungendo una potenza totale di 255 CV. Altre modifiche includono il passo allungato e le carreggiate allargate dopo il restyling per migliorare la maneggevolezza dell'auto.

A quanto riferito dall’annuncio ha interni rifiniti in pelle e camoscio sintetico nero e una pedaliera in lega forata. Perfettamente funzionanti gli accessori presenti nell'abitacolo tra cui l'aria condizionata, gli alzacristalli elettrici, il cruise control e l'impianto audio originale Cabasse Auditorium.

La più cara di sempre?

Al momento della vendita saranno forniti all'acquirente un set di libretti originali e un libretto di manutenzione aggiornato, oltre al gonfiagomme elettrico e a due bombolette Renault per la riparazione degli pneumatici, mai utilizzati.

Ora resta solo da sapere per quale cifra questa Renault Clio V6 sarà pronta ad unirsi al suo prossimo proprietario. Collecting Cars, che detiene già due record di vendita di Clio V6 rispettivamente a 74.000 e 66.187 euro, ritiene che l'esemplare in questione potrebbe superare le 70.000 sterline (83.000 al cambio attuale).