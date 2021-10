Se si pensa all'Audi 80, specialmente alla B4 - l'ultima generazione prima dell'arrivo della sua diretta discendente A4 - probabilmente viene subito in mente la RS2, cattivissima station wagon da 315 CV e "mamma" di tutte le RS che negli anni si sono succedute. Una familiare da urlo, basata su un modello che dalla sua aveva l'affidabilità ma non certo velleità sportive.

Ma il tempo e la - sana - follia degli appassionati possono fare miracoli e dare alla media di Ingolstadt qualcosa che dal 1972 al 1995 non ha mai avuto: potenza a non finire. È il caso della speciale Audi 80 del 1983 (una B2) che vedete nel video qui sotto, con le classiche forme squadrate a nascondere una cavalleria più esagerata che mai: 610 CV, a superare anche la nuova generazione di RS6.

Affidabilità vecchia scuola

Un'esagerazione firmata dallo specialista Paul's Classic Car Restorations e pubblicata in un video del canale Youtube LivingLifeFast, basata su una classica Audi 80 Quattro con motore 5 cilindri di 2,2 litri da 136 CV. Una berlina tranquilla con la trazione integrale a rendere più sicuri i viaggi, che mai avrebbe pensato di poter raggiungere livelli di potenza ed elaborazione da supercar.

La trasformazione ha riguardato prima di tutto il motore, con uno swap che ha portato sotto al cofano ancora una volta un 2.2 5 cilindri, preso però dalla S2. Unità originariamente ferma a 230 CV, passati poi a 610 (con 710 Nm di coppia) grazie a pesanti modifiche, a modificarne anche la voce. La trasmissione è quella di una Audi 200 proveniente dagli USA, mentre la gran parte della meccanica è ancora quella originale.

A guardarla non si direbbe che questa berlina Audi sotto al cofano nasconda una tale quantità di potenza: le modifiche estetiche sono infatti ridotte al minimo e anche l'abitacolo è rimasto quello di un tempo, con semplice plastiche nere un po' ovunque, pomello del cambio in radica, sedili in pelle sui quali il tempo non sembra essere stato benevolo e strumentazione digitale senza aggiunta di un qualche speciale indicatore.

Come una Zonda

Nel video il fiero creatore di questa esageratissima Audi 80 fuori dagli schemi ne racconta la nascita, sottolineando come il rapporto peso/potenza della berlina tedesca sia superiore a quello di una Pagani Zonda, senza però specificare quale versione della hypercar di San Cesario sul Panaro.