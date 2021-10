Su eBay capita di imbattersi in scarpe, smartphone o accessori per auto. A volte, in vendita possono esserci anche delle vere Lamborghini.

Proprio in questi giorni, infatti, si è conclusa la vendita di una Urraco da 25 mila dollari (poco più di 21 mila euro). Qual è la storia di questa “Lambo” e perché è costata così poco?

Tanto rara quanto misteriosa

Stando all’annuncio di vendita, si tratta di un raro esemplare di P111, una versione sviluppata in appena 21 esemplari esclusivamente per il mercato USA. Dotata di un 2.5 V8 depotenziato a 180 CV (rispetto ai 220 CV della variante italiana) per rispettare le norme sulle emissioni Oltreoceano, si caratterizzava per la presenza di specifici paraurti neri.

L’auto fu acquistata da nuova dal principe saudita Mansour Ben Abdelaziz Al Saoud, ma il resto della storia rimane un mistero. Si sa solo che ad un certo punto l’Urraco fu riverniciata in rosso (dopo essere stata venduta in Argento) e ritrovata a New York. Successivamente, l’auto fu trasferita in Texas in cui è rimasta ferma sin dal 1985.

Una project car al prezzo di una Polo

Com’è normale che sia, gli oltre 35 anni di stop forzato hanno lasciato il segno sulla Lamborghini. L’auto è completamente da restaurare e non solo dal punto di vista estetico.

C’è infatti un motivo per cui l’Urraco è stata venduta allo stesso prezzo di una Volkswagen Polo. Oltre ai paraurti e alle maniglie, mancano interamente il motore e la trasmissione. La storia poco dettagliata e l’assenza di componenti chiave ha raffreddato l’entusiasmo degli offerenti, ma c’è comunque chi si è voluto regalare un’esclusiva project car.

Una volta rimessa a nuovo, comunque, l’Urraco potrebbe valere oltre 100 mila dollari (circa 85 mila euro) e fare la gioia di tanti collezionisti di supercar.