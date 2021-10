C’è ancora un po’ di disponibilità di fondi relativi all’Ecobonus statale con rottamazione per i veicoli a benzina dalle emissioni più basse: nell’attesa della “ricarica” del bonus secondo le disposizioni di legge, si può ancora aderire a qualche offerta di ottobre.

Una delle offerte in corso, aggiornata nel corso del mese, riguarda la Citroen C3 Aircross a benzina, che può ottenere uno sconto iniziale fino a 5.700 euro.

La Citroen C3 Aircross Feel PureTech 110 CV, che costa 21.300 euro, può infatti avere un prezzo promozionale di 16.300 euro grazie all’apporto dell’Ecobonus, con rottamazione di una vettura immatricolata prima del 1 gennaio 2011 e intestata da almeno 12 mesi. Con il finanziamento Simply Drive, la spesa si riduce ulteriormente a 15.600 euro.

L’anticipo da versare è quindi di 3.700 euro, mentre le rate mensili sono 35 e ammontano a 119,11 euro (TAN 5,49%, TAEG 7,31%). Al termine, la maxi rata è di 10.863 euro, per un massimo di 30.000 km.

Nell’esempio è compreso il servizio facoltativo IdelDrive, con tre anni o 30.000 km di garanzia totale e di manutenzione ordinaria programmata.

Vantaggi

Grazie agli sconti, il listino di partenza si riduce parecchio, considerando che la C3 Aircross è stata da poco aggiornata. La rata, quindi, è di 119 euro, incluse le spese di incasso mensile e anche l’anticipo non è troppo alto; in più, Citroen comprende nell’importo alcuni servizi facoltativi.

Svantaggi

Oneri finanziari e spese aggiuntive a parte, l’incognita principale è in questo periodo la disponibilità dei fondi statali per questa offerta, in scadenza al 2 novembre ma non cumulabile con altre in corso fino ad esaurimento stock.

In sintesi