La “nonna” di tutti i SUV riceve uno speciale trattamento per adeguarsi ai tempi moderni. La britannica Kingsley Cars si offre di rimettere letteralmente a nuovo le classiche Range Rover senza perdere il fascino delle linee retrò.

L’attenzione dei tecnici, infatti, riguarda esclusivamente il motore e gli interni della "Range" per avere tutti i comfort del Terzo Millennio.

Nata per la città

L’idea è nata per consentire ai proprietari delle classiche Range Rover di entrare nelle zone a traffico limitato di Londra, in cui sono presenti regole severe in materia di emissioni. Per rispettare le normative ULEZ (Ultra Low Emission Zone), Kingsley ha realizzato la ULEZ Reborn Range Rover Classic.

Il fuoristrada donatore viene completamente smontato e ricostruito per rimuovere ogni possibile traccia di corrosione e usura. Il motore originale viene sostituito con due moderni V8 disponibili in due “taglie” e decisamente meno inquinanti dei vecchi propulsori. Si può scegliere un 4.0 da 223 CV o un 4.6 da 273 CV, entrambi abbinati ad un cambio automatico ZF a 4 rapporti e una trasmissione Borg Warner.

Un salotto retrò con tecnologie attuali

Anche se si possono aggiungere accessori come fari LED e un impianto frenante più performante, esternamente il restomod della Range Rover è praticamente indistinguibile rispetto a un modello originale.

L’abitacolo, invece, cambia parecchio. Gli interni vengono aggiornati con rivestimenti ancora più lussuosi e una buona dose di tecnologia. Sensori di parcheggio, retrocamera, postazione di ricarica wireless per lo smartphone e persino un display per l’integrazione con Apple CarPlay: così la Land Rover di una volta viene catapultata nel mondo moderno. Senza dimenticare i sedili riscaldabili, gli alzacristalli elettrici e il servosterzo.

Per la trasformazione della Range Rover, però, bisogna avere pazienza e un buon conto in banca. Il restomod parte da 125 mila euro e sono necessari circa 6-8 mesi per il completamento dei lavori.