Prova vivente che non serve troppa potenza per divertirsi, la Mazda MX-5 è una piccola roadster sportiva che nella sua versione più potente arriva ai 184 CV del 2.0 litri, ma è capace di stupire anche col 1.5L da 131 CV grazie al suo peso sempre contenuto e al bilanciamento pesi ottimale.

Una versione speciale però ha riportato la generazione attuale ND alle origini: si chiama 990S Special Edition, è destinata al mercato giapponese e come suggerisce il nome la riduzione del peso porta l'asticella a soli 990 kg. Per fare un paragone, l'originale Miata NA del 1989 pesava appena 30 kg in meno.

Meno peso, più divertimento

Secondo la rivista giapponese Car Watch, la Mazda MX-5 in versione 990S Special Edition ha cerchi in lega Rays che pesano 3,2 kg, e gode di pinze e dischi Brembo sull'asse anteriore.

Mazda monta sulla piccola roadster una capote Blu Navy, abbinata all'interno con i contorni delle bocchette del clima. E parlando di interni, il touchscreen del sistema di infotainment è sparito lasciando spazio a una configurazione più elementare (e leggera).

Gli aggiornamenti comprendono anche ammortizzatori e molle con una messa a punto specifica della 990S, servosterzo elettrico modificato e materiale fonoassorbente rimosso da cofano e cruscotto.

La MX-5 990S è disponibile solo con il motore 1.5L da 131 CV, che volendo è il più giusto per la piccola roadster ND: è più simile alla filosofia della prima Miata NA del 1989, con poca potenza ma tanta leggerezza che davano luce a una dinamica molto formativa. Una versione 990S col 2.0L non è previsto fra i piani, anche se gli ingegneri sostengono che sia tecnicamente possibile.

Shigeki Saito, Capo per lo Sviluppo della 990S, ha detto in un'intervista:

"La potenza e il divertimento non sono direttamente proporzionali, ma la leggerezza e il divertimento lo sono eccome. Se si aumentano i cavalli, si diventa inevitabilmente più pesanti perché si devono rafforzare il telaio e la carrozzeria, oltre a tutti gli organi meccanici che devono gestire la tanta potenza. Dunque più la macchina è leggera, più è divertente. Se vi piace guidare, penso che questa roadster sia la scelta migliore sul mercato in questo momento."

La presentazione della MX-5 990S ad un evento in Giappone è stata quasi a sorpresa, tant'è che tutt'ora Mazda deve ancora annunciarla ufficialmente sul suo sito web locale. Pur essendo etichettata come "edizione speciale", sarà prodotta regolarmente anziché in un numero limitato di esemplari, perché Mazda vuole che "sia goduta da quante più persone possibile".

Il Paese del Sol Levante dovrebbe vederla in vendita prima della fine dell'anno, ma i dettagli e i prezzi sono ancora da definire.