La Chevrolet Corvette è una delle sportive made in USA più riconoscibili e famose al mondo, prodotta ininterrottamente dal marchio di Detroit da quasi sessant’anni.

Un esemplare speciale celebrativo dell’originale del modello del 1953, realizzato dagli specialisti di Advanced Automotive Technlogies, sarà messo in vendita a gennaio in un evento organizzato dalla Casa d’aste Mecum.

Stile ispirato al passato

Costruita nel 2016, l’auto è equipaggiata con un motore V8 LS6 da 5,7 litri in grado di erogare 411 CV che vengono gestiti da una trasmissione manuale a sei rapporti. Esteticamente il modello si caratterizza per la particolare verniciatura in tonalità Millenium Yellow e la presenza di numerosi elementi cromati in particolari della griglia, dei fari, dei paraurti, delle portiere e dei parafanghi anteriori che contribuiscono al look retrò.

L’abitacolo è personalizzato con finiture di colore nero-giallo, oltre che da una serie di impunture e badge commemorativi per ricordare il 50esimo anniversario della Corvette. Per il resto gli interni ricalcano quelli standard della versione C5 e comprendono sedili in pelle memory, alzacristalli, chiusura e specchietti elettrici, impianto audio marchiato Delco-Bose e climatizzatore bizona.

Un'auto decisamente particolare

Tra gli accessori inclusi in questo esemplare Chevrolet sono presenti anche i cerchi cromati, le pinze dei freni di colore giallo e gli pneumatici Bridgestone Potenza. L’edizione commemorativa Chevrolet Corvette AAT 1953/2003 sarà messa in vendita all’asta a partire dal 5 gennaio durante l’evento organizzata da Mecum Auctions presso la città di Kissimee, in Florida.

L’auto proviene dalla Jerry Brewis Estate Collection e, come mostrano le immagini, ha percorso solamente 28.448 km. Non tutti potrebbe apprezzare questa speciale Corvette, ma bisogna ammettere che i ragazzi di Advanced Automotiove Technologies hanno prodotto un risultato finale davvero unico.