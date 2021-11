La Suzuki Jimny è uno degli ultimi fuoristrada “veri” rimasti sul mercato, un mezzo dalle elevate doti off-road che potrebbe superare ostacoli ancora più importanti, se solo non fosse limitato dalla ridotta altezza da terra dovuta alle piccole dimensioni del veicolo e alla presenza di molle di tipo passivo.

Per superare questo limite è intervenuto su Jimny il preparatore tedesco delta4x4 che, in collaborazione con l’azienda svizzera Avus Auto, introduce una serie di elementi per migliorare il comportamento dell’auto in contesti difficili, fornendo maggiore luce a terra.

Ora è più alta da terra

Il kit delta per Suzuki Jimny prevede l’aggiunta di ruote di dimensioni più grandi e di nuove sospensioni che portano l’altezza da terra a 40 cm al di sotto dei differenziali, il che regala anche una presenza su strada di maggiore impatto alla piccola fuoristrada giapponese.

L’azienda non riferisce quale sia l’aggravio di peso prodotto dai nuovi componenti, ma con ogni probabilità non influirà in maniera consistente sulle prestazioni su strada, per un mezzo che non è certo pensato per bruciare lo 0 a 100 km/h.

La dotazione prevede, oltre al montaggio di cerchi da 18” con canale da 8,5”, pneumatici all-terrain e ammortizzatori con serbatoio separato, anche la possibilità di installare differenziali anteriori e posteriori bloccabili e un verricello in grado con capacità di traino fino a tre tonnellate.

Prezzo "per pochi"

La Jimny è al momento già omologata per la il mercato tedesco e svizzero dove è venduta ad un prezzo a partire da 56mila euro che può raggiungere i 65mila euro, nel caso dell'installazione degli accessori optional.

Un prezzo che potrebbe apparire esagerato, visto che il modello di serie del fuoristrada Suzuki viene offerto nel nostro Paese a partire da 23.900 euro. Bisogna tenere in considerazione che la versione realizzata dagli specialisti di delta 4x4 è limitata a soli 12 esemplari ed è chiaramente costruita per quella nicchia di possessori appassionati che farebbero follie per portarsi a casa un mezzo del genere.