Negli Stati Uniti la Ford GT è un vero monumento quasi alla pari di Ferrari e Lamborghini. La sua storia risale agli anni ’60 e alla rivalità col Cavallino Rampante nella 24 Ore di Le Mans che ha ispirato anche il film “Le Mans – La grande sfida”.

In onore della mitica GT40 che nel 1967 conquistò la corsa di resistenza più famosa al mondo, nel 2018 Ford produsse pochissimi esemplari di GT firmati ’67 Heritage Edition. Uno di questi ha percorso appena 11 km ed è in vendita all’asta Kissimmee di Mecum Auctions in programma dal 6 al 15 gennaio.

Così omaggia la “nonna” degli anni ‘60

A distinguere la Ford GT dell’asta è la livrea rossa con strisce longitudinali bianche e l’adesivo “1” sulla fiancata. La struttura, invece, è la stessa di una GT “normale” con forme spigolose e aerodinamiche, monoscocca in fibra di carbonio e un impianto frenante Brembo con dischi in carboceramica.

La dotazione è ovviamente full optional con pneumatici ad alte prestazioni Michelin Pilot Sport Cup 2, un impianto di scarico in titanio (un accessorio da 10 mila dollari) e un abitacolo fortemente ispirato al mondo delle corse.

Oltre alla plancia in fibra di carbonio, infatti, troviamo sedili in pelle e alcantara, un volante multifunzione in stile Formula 1, cinture di sicurezza a sei punti e accenti rossi che si richiamano alla GT40 originale del 1967.

Un V6 da competizione

Sotto il cofano non c’è, però, un V8 come nella GT40 di oltre 50 anni fa. Ford ha optato per un 3.5 V6 EcoBoost spremuto a dovere e capace di erogare 655 CV e 746 Nm di coppia. La trasmissione automatica a doppia frizione Getrag a 7 rapporti permette di scaricare la potenza sulle sole ruote posteriori e regala un’accelerazione 0-100 km/h di 2,8 secondi. La velocità massima, invece, è di 351 km/h come una Lamborghini Aventador SVJ.

Come detto, la Ford ha percorso solo 11 km è in condizioni perfette. Nelle aste precedenti, altri esemplari di GT sono stati venduti per cifre intorno ad 1,1 milioni di euro, ma un modello così nuovo è davvero raro ed è probabile che si vada verso un prezzo record.