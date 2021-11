Una nuova Audi elettrica sta per aggiungersi alla gamma, ma non sarà destinata all’Europa. Si parla della Q5 e-tron, il SUV medio derivato dal concept mostrato al Salone di Shanghai lo scorso aprile. Studiata per essere un’alternativa più lussuosa della Volkswagen ID.6 (altro modello destinato alla sola Cina), l’Audi è tornata a farsi vedere sulle strade tedesche.

“Sguardo” affilato e forme scolpite

Effettivamente, è piuttosto curioso che un modello non destinato all’Europa venga comunque testato in Germania. Sta di fatto che per la prima volta la Q5 e-tron mostra il suo vero “sguardo” con sottili fari LED anteriori e posteriori.

A dire la verità, qualche mese fa il Ministero dell’Industria e della Tecnologia cinese aveva pubblicato sul proprio sito le immagini di un esemplare senza veli del SUV elettrico. Per quanto non sia apprezzatissima dagli uffici marketing delle Case, questa procedura è obbligatoria per tutti i nuovi modelli venduti in Cina. Come ci si può immaginare, il prototipo delle foto spia riprende il look della Q5 e-tron “mostrata” in anteprima.

Il SUV si caratterizza per un design molto muscoloso e un frontale largo con la calandra Single Frame pronta a “squarciare” lo strato di mimetizzazioni.

Fino a 305 CV

Per il momento, comunque, la Q5 e-tron non sarà un affare europeo e debutterà al Salone di Guangzhou il prossimo 19 novembre. Disponibile con configurazioni a sei e sette posti, l’Audi sarà fortemente imparentata con la “sorella/rivale” Volkswagen ID.6 e con “l’europea” Q4 e-tron sviluppate sulla stessa piattaforma MEB.

Di conseguenza, i powertrain saranno praticamente identici. I clienti orientali potranno scegliere tra versioni a motore singolo o con la doppia unità elettrica per ottenere un modello a trazione integrale quattro. A seconda delle varianti, la Q5 e-tron avrà potenze di 179, 204 e 305 CV.

Chissà, comunque, se un eventuale successo in terra cinese spingerà Audi a creare un modello simile per l’Europa.