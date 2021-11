Porsche sarà al Salone di Los Angeles - in programma dal 19 al 28 novembre con più di una novità. Il teaser pubblicato dalla Casa di Zuffenhausen anticipa l’arrivo della tanto attesa 718 Cayman GT4 RS e di due nuovi modelli basati sulla Taycan, ma le sorprese potrebbero non essere finite.

Il debutto della GT4 RS

Sulla 718 Cayman GT4 RS sappiamo già tantissimo. Porsche ne ha rivelato le forme in via ufficiale rimandando ad una futura presentazione tutti i dettagli tecnici. Si tratterà della Cayman più estrema di sempre con una potenza (si ipotizza) intorno ai 500 CV e un tempo sul giro al Nurburgring (già stabilito) inferiore di 24 secondi rispetto ad una GT4 “normale”.

Per alimentare l’attesa, la Casa ha rilasciato un ultimo video col sound del sei cilindri che ritroveremo sulla nuova creatura.

Ma le novità continuano: a Los Angeles, Porsche metterà in mostra la Panamera Platinum Edition e due nuove Taycan.

Una Taycan Sport Turismo in arrivo?

Nel suo annuncio, Porsche parla di una “nuova ed incredibile variante” della Taycan che dovrebbe collocarsi tra la 4S e la Turbo. Seguendo la nomenclatura degli altri modelli, pensiamo che la Casa si riferisca alla versione GTS con una potenza vicina ai 600 CV e uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 4 secondi della 4S.

Nell’immagine pubblicata, però, oltre alla Cayman sembra esserci anche un modello con carrozzeria allungata. È probabile, quindi, che Porsche aggiunga alla sua gamma una terza Taycan dopo la berlina e la Cross Turismo. Alcuni rumors parlano di una Sport Turismo con forme simili all’omonima Panamera e un orientamento più stradale rispetto alla Taycan Cross Turismo con look rialzato da terra.

Porsche Taycan RWD Porsche Taycan Cross Turismo

L’annuncio, comunque, non è una sorpresa. Già in passato Stefan Weckbach, il responsabile della gamma Taycan, aveva lasciato intuire che la piattaforma del modello si presta per vari tipi di varianti. All’inizio si pensava alle versioni coupé e cabriolet, ma è probabile che Porsche voglia insistere per una più pratica Sport Turismo.