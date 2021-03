Dopo la presentazione della Cross Turismo, Porsche sembra pronta a lanciare una serie di modelli con carrozzerie diverse basati sulla Taycan. Non solo una versione “fuoristrada” quindi, ma anche una coupé e una cabrio 100% elettriche.

A consentire l’allargamento della famiglia sarebbe la piattaforma J1. L’architettura condivisa con l’Audi E-Tron GT si presterebbe a vari utilizzi e potrebbe essere usata come base di una serie di futuri modelli.

La famiglia si allarga

L’idea è stata discussa Stefan Weckbach, responsabile della gamma Taycan, in un’intervista rilasciata ad Autocar: “La piattaforma è perfetta per sviluppare nuove idee e stiamo ragionando su varie direzioni”, ha ammesso il massimo dirigente tedesco. Continuando l’intervista, Weckbach ha aggiunto che l’architettura è stata sviluppata anche per una versione cabriolet della Taycan.

La Porsche Taycan Cross Turismo

La domanda di vetture cabrio è cresciuta nell’ultimo decennio e puntare su un modello elettrico permetterebbe di essere pionieri di un nuovo segmento. L’unica vera alternativa ad emissioni zero cabriolet è la Tesla Roadster che, però, è stata costantemente rinviata e non vedrà la luce prima di qualche anno.

Un altro membro della famiglia Taycan potrebbe essere una Coupé. Si parla da tempo di una sorta di erede della 928, ma l’idea non si è ancora materializzata. Tuttavia, pare che le discussioni siano ora più concrete. Autocar sottolinea comunque che la variante coupé appare meno probabile rispetto alla cabriolet.

Taycan e non solo

Nel listino della Taycan Cross Turismo non è presente al momento una versione a sole ruote posteriori. Al contrario, la gamma della Taycan berlina ha visto l’arrivo di una variante base a due ruote motrici e pare che in futuro ci sarà spazio anche per una Cross Turismo con la stessa soluzione. Ciò si tradurrebbe anche in un prezzo di listino più basso e appetibile per una nuova fascia di clienti.

Il rendering della nuova Porsche Macan

Prima che si aggiungano nuovi membri alla famiglia Taycan, però, Porsche terminerà lo sviluppo della nuova generazione della Macan. Il nuovo SUV sarà anche elettrico, ma si baserà sulla diversa piattaforma PPE che Porsche sta progettando con Audi. La nuova Macan arriverà nel 2022 insieme alla Q5 E-Tron. Non è escluso che successivamente verrà presa in considerazione l’idea di una Cayenne ad emissioni zero.

Nel futuro di Porsche non sembra esserci spazio per le versioni elettriche di 911 e Boxster, anche se potrebbero arrivare delle varianti ibride. Per questi modelli, la Casa tedesca continuerà a puntare sulla potenza e le prestazioni, magari anche grazie all’aiuto della benzina sintetica.