L'auto è sempre più spesso elettrificata e si interfaccia con altri mezzi di trasporto. L'intermodalità è la tendenza di oggi e la realtà di domani. Le vetture, in questo contesto, sono a basso impatto ambientale e super connesse (ben presto anche con le infrastrutture). E' quindi ovvio che il nostro rapporto con l'auto sta cambiando e i mestieri che ruotano attorno ad essa già iniziano a richiedere competenze diverse da quelle attuali.

Per formare oggi i lavoratori di domani, Toyota ed ELIS - organizzazione no profit, che da oltre cinquant’anni si impegna nella formazione dei giovani e nella riqualificazione di persone senza lavoro - hanno inaugurato a Roma l'Officina Didattica.

"Questo progetto – commenta Claudio Di Berardino, Assessore al Lavoro, Nuovi Diritti, Formazione e Scuola della Regione Lazio – è un esempio virtuoso di collaborazione tra ente di formazione e grande azienda. Per la Regione Lazio la formazione è la madre di tutte le politiche attive del lavoro in quanto, se orientata al lavoro, consente di aiutare i giovani creando un ponte tra istruzione e mondo del lavoro".

Cosa si studia

La nuova struttura va ad arricchire la Scuola di Istruzione e Formazione Professionale di ELIS già esistente nella Capitale ed offre agli studenti una strumentazione di diagnostica all'avanguardia e una Yaris di quarta generazione con cui "allenarsi".

Oltre alla parte tecnica è previsto il potenziamento di alcune soft skills sempre più richieste e necessarie, come la gestione della relazione con il cliente o dei processi di vendita (che come sappiamo sono in piena rivoluzione, pensiamo agli investimenti che le case stanno facendo per vendere le auto anche online).

Al termine del percorso formativo gli studenti ricevono anche una certificazione da parte di Toyota delle loro competenze e possono usufruire di un accesso privilegiato alle posizioni di lavoro che si aprono presso le concessionarie Toyota e Lexus in Italia, attraverso la piattaforma digitale di ricerca e selezione del personale denominata “Your Future”.

Da anni Toyota è accanto agli studenti

Luigi Ksawery Lucà, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, si è detto molto soddisfatto di collaborare con ELIS, una realtà che forma oltre 7.000 persone ogni anno (gli studenti presso la Scuola Professionale sono 260), con un tasso di occupazione del 96% a tre mesi dal completamento del percorso formativo.

"La nostra partnership nasce dalla condivisione di valori comuni che pongono le persone al centro e che guardano alla realizzazione di un futuro e una società sostenibile", ha aggiunto Luigi Ksawery Lucà, ricordando che Toyota è impegnata nel mondo della scuola e della formazione da oltre 25 anni grazie al programma T-TEP (Toyota-Technical Education Program) realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Dal 1995 questo programma ha coinvolto 19 scuole partner in 16 Regioni italiane e oltre 13.000 studenti, offrendo spesso anche l’opportunità di maturare esperienza nel mondo Toyota.

L'officina didattica Toyota in ELIS adotta i nuovi standard del progetto formativo T-TEP 2.0, in termini di attrezzature didattiche, potendo contare sull’ultima generazione di sistema a trazione ibrida.

"L’inaugurazione dell’Officina Didattica per le tecnologie ibride conferma l’impegno di ELIS a formare sulle nuove competenze di oggi e di domani per preparare gli studenti a reali opportunità di lavoro", ha sottolineato Pietro Cum, Amministratore Delegato di ELIS.