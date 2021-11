Se oggi siete in giro per Milano "fa balla l'oeucc" (come si dice all'ombra della Madoninna), ovvero state attenti e guardate con attenzione quello che vi circonda: potreste trovarvi fianco a fianco con una Maserati Grecale. Il prossimo SUV medio del Tridente infatti è sbarcato tra le mura meneghine con ben 80 prototipi, impegnati non solo nei test finali ma in uno scatto da record.

Le vetture infatti hanno formato un Tridente da record, 100 metri di lunghezza, per uno scatto celebrativo che anticipa il lancio della Grecale di serie, una delle Maserati più attese degli ultimi tempi e - suo malgrado - vittima di quella crisi dei chip che sta colpendo duramente il mondo dell'auto.

Ci vediamo in primavera

Il 16 novembre avrebbe infatti dovuto essere il giorno della presentazione ufficiale della Maserati Grecale, con tutto ormai apparecchiato per l'evento. Poi, un mese fa, ecco arrivare la notizia del rinvio, così commentata dalla Casa

In particolar modo, a causa della scarsità di semiconduttori, la quantità di produzione non consentirebbe di rispondere adeguatamente alla domanda globale attesa.

Un arrivederci alla primavera del 2022, per assicurare che il nuovo SUV del Tridente possa contare su tutti i contenuti tecnologici che lo caratterizzeranno, specialmente - come si legge nel comunicato stampa - per quanto riguarda "contenuti estremamente innovativi, in particolar modo per quanto riguarda la connettività e l’interfaccia uomo-macchina". Alla base ci dovrebbe essere un'ulteriore evoluzione del sistema Uconnect 5, il più recente infotainment del fu Gruppo FCA.

Da Milano al mondo

Quelli in giro per Milano non sono gli unici prototipi di Grecale in giro per il mondo: il totale è di 250, sparsi tra il resto d'Italia, Giappone, Stati Uniti, Emirati Arabi, Cina e Finlandia. Una volta terminati gli ultimi test Milano diventerà il centro del Mondo Maserati, per celebrare la presentazione ufficiale della Grecale.

Un modello strategico per la Casa, a inserirsi nel mercato dei SUV medi di lusso con motori potenti, elettrificazione e una versione 100% elettrica a formare la famiglia "Folgore" del Tridente, assieme alle versioni emissioni zero di MC20, GranTurismo e GranCabrio.