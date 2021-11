Dopo le qualifiche sul bagnato, dove Jernej Simončič ha piazzato la LMP Floyd ByKolles-Burst #4, leader del campionato, in pole position, il suo compagno di squadra Jesper Pedersen ha preso il comando all'inizio della gara.

Nella classe GTE, il #92 del Porsche Esports Team ha guidato il gruppo dopo che Joshua Rogers ha effettuato un giro di qualifica a soli 41,68 secondi dal miglior tempo LMP e si è anche messo al volante per il primo stint di gara.

Fortunatamente, le condizioni erano asciutte quando la griglia di 38 vetture è partita per la prima curva del circuito GP, prima di dirigersi verso il Nordschleife, dove i sorpassi e il traffico dei doppiati costituivano le principali preoccupazioni prima dell'evento.

Marcell Csincsik, alla guida della Williams GPX Rebellion #22, ha preso l'iniziativa fin dall'inizio, portandosi al comando in un inizio di gara relativamente tranquillo, mentre in GTE la Porsche #92, leader, ha mantenuto la prima posizione e la #91 ha preso il secondo posto.

In mezzo al gruppo, quattro concorrenti GTE hanno sconfinato nella ghiaia alla prima curva, ma tutti sono stati in grado di continuare. L'auto del team BMW BS+COMPETITION #89 guidata dal vincitore della Porsche Supercup Laurin Heinrich è finita in fondo al gruppo. Sempre nello stesso giro Gustas Grinbergas, al volante della Ferrari SIMMSA Esports #66, ha colpito le barriere ad Aremberg.

Alla fine del primo giro, Pedersen ha fatto la sua mossa alla curva 1 per riprendere la testa della gara ai danni di Csincsik. Dopo quattro giri, diverse LMP sono rientrate ai box, incluso il leader Pedersen, mentre le vetture che lo seguivano hanno deciso di prolungare i loro stint.

Un colpo di scena è arrivato al 30esimo minuto dal via quando Csincsik ha scavalcato Wippermann, ma a causa di una perdita d'aderenza ha permesso a Jeffrey Rietveld di passare al secondo posto ed Erhan Jajovski al terzo. Una volta che tutti hanno attraversato la corsia dei box, Pedersen è rimasto al comando.

Il vantaggio è durato poco, perché il team Redline ha iniziato la sua risalita verso il comando della corsa. Dalla quinta posizione in griglia il campione della Formula Pro Series Bono Huis ha ha portato la #123 al primo posto dopo un duello durato sette curve.

Il gruppo GTE si è divertito molto, in particolare giocando con la scie lungo il rettilineo di Döttinger Höhe. Martin Hemmingsen, a bordo della BMW TESLA R8G Esports #888, si è ritrovato tra le barriere dopo un contatto con la BMW Team GB #55 guidata da Jack Keithley, ma è riuscito a recuperare velocemente.

I primi pit-stop in GTE sono avvenuti alla fine del sesto giro, ad eccezione delle vetture #71, #51 e #888 che sono rimaste fuori per un giro in più con pista libera. Poi, all'inizio del secondo stint, la Porsche #91 di Mitchell de Jong ha effettuato una seconda sosta anticipata ai box.

Dopo un'ora di gara è iniziato il traffico dei doppiati quando i leader della LMP hanno raggiunto la classe GTE. La prima vittima della pista stretta e dell'evidente differenza di velocità è stato Tom Lartilleux sull'Alpine #14 Race Clutch, che è entrato in contatto con Pero Stoyanov Peev a bordo della Porsche #57 Team Project 1 x BPM e ha urtato le barriere a Galgenkopf.

Successivamente, il plotone ha assistito a una sfortunata serie di bandiere rosse. Come è regola del motorsport, tutte le vetture sono passate ai box, i danni sono stati riparati e i serbatoi di carburante riempiti e alcune squadre hanno persino cambiato pilota. Dopo la safety car e i giri di formazione, la partenza lanciata ha permesso all'evento di ripartire con poco meno di cinque ore sul cronometro.

Il Team Redline #123 era in fondo al gruppo dopo aver fatto rifornimento prima della bandiera rossa. Ciò ha significato che la vettura #4 di Floyd ByKolles-Burst è tornata in testa, ma con Simončič al comando. Rietveld nel #70 ha avuto un problema di connessione e ha perso il secondo posto prima della ripartenza.

Le interruzioni hanno permesso anche alla vettura #44 del team ARC Bratislava, che aveva saltato l'inizio della gara per problemi di connessione a internet, di rientrare in corsa in fondo alla griglia, ma con nove giri di ritardo.

Alla ripartenza, la #10 del MAHLE RACING TEAM è andata in testacoda. Senza visibilità, Muhammed Patel ha provato a fare retromarcia, ma si è trovato direttamente sulla traiettoria della Porsche #Proton Competition, leader del campionato GTE, che fortunatamente non è stata danneggiata.

Un disastro per la Porsche #91 si è verificato mentre si avvicinava a metà gara, Mack Bakkum ha sbattuto contro le barriere a Mutkurve, cosa che lo ha costretto a tornare ai box. Nel frattempo, Keithley sulla #55 stava facendo una corsa d'assalto, con manovre di sorpasso calcolate per salire fino alla terza posizione.

Durante le ultime quattro ore della gara, la bandiera rossa è stata nuovamente sventolata a causa di difficoltà tecniche e, dopo una fase di consultazione, il direttore di gara Eduardo Freitas ha dichiarato conclusa la gara.

La vettura #123 del Team Redline Racing guidata da Huis, Felix Rosenqvist e Collin Spork - che aveva preso la testa della corsa nelle prime fasi, è stata poi relegata in fondo al gruppo alla prima bandiera rossa, prima di optare per un rifornimento a giri contrari rispetto a quelli di tutti gli altri concorrenti LMP, ha vinto la gara dopo il riconteggio, davanti alla #4 Floyd ByKolles-Burst di Simončič, Pedersen e Tom Dillmann.

La vettura #966 del Team Fordzilla di Rafel Lobato, Nuno Pinto e Pablo López Padin è arrivata terza, la migliore prestazione del team fino ad oggi.

In GTE, la vittoria è andata alla BMW TESLA R8G Esports #888 di Hemmingsen, Alex Smolyar e Timotej Andonovski, che è risuscita a recuperare dopo l'uscita iniziale. La Corvette #111 di Red Bull Racing Esportsè arrivata seconda con Cem Bölükbaşı, Yuri Kasdorp e Nestor Garcia e il terzo posto è andato alla Porsche Proton Competition #88 guidata da Dayne Warren, Charlie Collins e Dylan Pereira.

Poiché sono stati completati più di due giri e non più del 75% della distanza di gara, sono stati assegnati metà dei punti. Eventuali penalità in sospeso sono state convertite in tempo e si riflettono nei risultati finali.

Il prossimo appuntamento della Le Mans Virtual Series è la Sebring 500, il 18 dicembre 2021.

LMP Le Mans Virtual Series, Gara 3, 8 Ore del Nürburgring*

#123 Team Redline – Felix Rosenqvist, Bono Huis, Collin Spork #4 Floyd ByKolles-Burst – Tom Dillmann, Jesper Pedersen, Jernej Simončič #996 Team Fordzilla – Rafel Lobato, Nuno Pinto and Pablo López Padin #14 Race Clutch Alpine – Paul-Adrien Pallot, Tom Lartilleux, Rory MacDuff #8 R8G Esports – Gordon Mutch, Erhan Jajovski, Hany Alsabti

*I risultati rimangono provvisori fino a diversa conferma.

GTE Le Mans Virtual Series, Gara 3, 8 Ore del Nürburgring*

#888 TESLA R8G Esports – Alex Smolyar, Timotej Andonovski, Martin Hemmingsen #111 Red Bull Racing Esports – Cem Bölükbaşı, Yuri Kasdorp, Nestor Garcia #88 Proton Competition – Dylan Pereira, Charlie Collins, Dayne Warren #71 BMW Team Redline – Rudy van Buren, Enzo Bonito, Kevin Siggy #89 BMW Team BS+COMPETITION – Laurin Heinrich, Alen Terzic, Joonas Raivio

*I risultati rimangono provvisori fino a diversa conferma.