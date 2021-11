Se gli incentivi auto nazionali fanno discutere e le associazioni di categoria criticano il Governo, reo di non aver messo in Legge di Bilancio nuovi fondi da destinare ai cittadini che vogliano cambiare auto, ci sono alcune Regioni che si muovono autonomamente con incentivi destinati ai soli residenti nei confini regionali. Come il Piemonte che da oggi mette a disposizione 8 milioni di euro per "micro, piccole e medie imprese aventi unità locale operativa in Piemonte".

Incentivi auto destinati quindi non ai privati cittadini, ma a quelle aziende intenzionate a rinnovare il proprio parco auto (e non solo) scegliendo modelli più "green", la cui partenza è fissata per il 22 novembre 2021, con termine (salvo precedente esaurimento fondi al 30 aprile 2022.

Auto e furgoni

A poter beneficiare degli incentivi della Regione Piemonte sono veicoli aziendali (M1, M2, M3, N1, N2, N3) con emissioni non inferiori alla classe Euro 6Dtemp, acquistati o presi in leasing, per un massimo di 10 unità per azienda. La lista comprende

elettrico puro

idrogeno

ibrido (benzina/elettrico, Full Hybrid o Hybrid Plug In2),

metano/GNL esclusivo

GPL esclusivo,

benzina, metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL)

Sono esclusi tutti i veicoli puramente diesel.

Per accedere agli incentivi il veicolo deve essere nuovo o km zero, immatricolato non prima del 21/10/2021. I veicoli omologati come M1 non possono essere più potenti di 130 kW o di 100 kW in caso di auto 100% elettriche. Le regole prevedono anche la rottamazione di un veicolo usato, di proprietà dell'azienda e lo sconto del 12% sul prezzo di listino del modello base da parte della concessionaria. Infine i veicoli acquistati con gli incentivi non potranno essere rivenduti prima di 3 anni dalla data di acquisto.

Gli altri

Anche ciclomotori e motocicli fanno parte della lista dei veicoli beneficiari degli incentivi in Piemonte, assieme a velocipedi a pedalata assistita. Per le prime 2 tipologie, di classe L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, XM, l'alimentazione deve essere unicamente elettrica e deve essere rottamato un ciclomotore o motociclo fino a Euro 2 (incluso) oppure un veicolo aziendale fino a Euro 3 incluso.