Gli ecoincentivi statali con rottamazione sono esauriti, ma la Hyundai i20 continua ad essere in promozione a novembre, grazie alla cosiddetta Maxi Rottamazione Hyundai.

In pratica, occorre rottamare un veicolo immatricolato entro il 31/12/2011, per ottenere uno sconto iniziale di circa 2.550 euro e un finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale, ad un tasso piuttosto basso e con l’inclusione di alcuni servizi.

Vediamo gli importi: per una Hyundai i20 Connectline, dotata del mild hybrid 48V 1.0 TGDI da 100 CV, dal valore di 20.400 euro, si può partire da un listino iniziale scontato di 17.850 euro. Versando un anticipo di 6.850 euro, le successive rate mensili ammontano a 128,89 euro (TAN 2,95%, TAEG 4,78%), con l’aggiunta di 3 euro di spese di incasso.

Al termine, la maxi rata è pari a 8.976 euro, con le solite opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

In questi importi è inclusa anche una completa polizza assicurativa, calcolata sulla provincia di Firenze, con copertura furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali e socio-politici, cristalli; in più, garanzie accessorie, assistenza veicolo e tre anni di valore a nuovo.

Vantaggi

Per la Hyundai i20, si può contare su uno sconto iniziale interessante: la vettura viene a costare 17.850 euro, e con un TAN inferiore alla media, le rate mensili di circa 129 euro comprendono anche un’assicurazione specifica. Navigando nel sito Hyundai, poi, si possono trovare altri vantaggi, anche tramite la prenotazione online, senza contare la garanzia di 5 anni.

Svantaggi

E’ necessaria la rottamazione di una vettura decennale per attivare l’offerta, e quindi i 6.850 euro sono interamente da versare. E’ bene calcolare attentamente gli oneri finanziari da pagare in più, come le spese di incasso mensili, e gli optional eventualmente presenti nelle vetture in offerta.

In sintesi