Come ogni anno, il premio Car Design Award 2021 è stato assegnato in tre categorie separate: "concept", "auto di serie" e la più generale "linguaggio di design del brand". Quest'anno si è tenuto al Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino - in via digitale trasmessa in streaming su YouTube.

Fra le vincitrici trovano posto un concept pick-up elettrico, il Canoo, un fuoristrada di lusso, la Defender 90, e un marchio rinnovato proprio di recente per l'anniversario di nascita del brand, Peugeot.

Vincitrice delle Concept Cars

A guadagnarsi il primo posto della categoria Concept Cars è il pick elettrico Canoo, nato da una startup specializzata nella realizzazione di veicoli a basso impatto ambientale con design ricercati e tecnologie innovative. E' stato presentato durante l’evento online Virtual Media Day, organizzato da Motor Press Guild, la più grande associazione di giornalisti del Nord America.

In seconda posizione la Renault 5 Prototype dal design mezzo futuristico e mezzo retrò, mentre al terzo posto la Genesis con la X Concept.

Vincitrice delle Production Cars

Il titolo di miglior progetto di serie è la Land Rover Defender 90, versione a passo corto del fuoristrada dal nome storico, che con la nuova generazione è diventata meno grezza dentro abbracciando di più il lusso, ma rimanendo sempre capace di affrontare l'off-road senza problemi - nonostante abbia abbandonato anche il ponte rigido su entrambi gli assali.

Al secondo posto Cupra Formentor, il crossover con guida da hatchback, e l'Audi e-tron GT, sportiva elettrica fastback che nella variante RS può raggiungere i 646 CV.

Vincitrice di Brand Design Language

Il marchio vincitore della sezione Brand Design Language, che si occupa del design relativo all'intera marca, è stato assegnato a Peugeot, che proprio di recente ha aggiornato non solo il proprio corso stilistico su berline e SUV ma anche il proprio logo - in occasione dell'anniversario di nascita del brand.

Al secondo posto il team di Ferrari, mentre al terzo Genesis che anche qui si trova sul podio.

Le vincitrici degli anni passati

Il premio Car Design Award esiste dal 1984, ogni anno premiando i design e i corsi stilistici più interessanti. Di seguito una tabella riassuntiva delle vincitrici degli ultimi cinque anni, per ciascuna categoria.