Ancora un mese di rosso per il mercato auto in Italia: novembre 2021 ha registrato un calo delle immatricolazioni del 24,6% rispetto allo stesso mese del 2020, vale a dire 104.478 unità contro le 138.612 di 12 mesi fa. Continua così il periodo negativo per il comparto automotive, con un -22,8% tra gennaio e novembre pari a più di 400.000 auto immatricolate in meno.

"Non si può accompagnare in modo efficace e sostenibile la transizione verso la decarbonizzazione se non si interviene sostenendo la domanda con un piano strutturale e pluriennale anche per il ricambio del parco circolante" ha commentato Michele Crisci, Presidente

dell’UNRAE, che è tornato ancora una volta sul tema incentivi "Per una maggiore diffusione delle nuove tecnologie sono necessari incentivi anche a fronte di rottamazione, altrimenti vanificheremo gli effettivi benefici ambientali".

Quale alimentazione piace

Analizzando le singole motorizzazioni benzina e diesel continuano la contrazione e a novembre hanno rappresentato rispettivamente il 26,9% e il 19% del mercato, mentre le auto a Gpl risalgono leggermente con un 9,2% di quota nel mese col metano che invece cala ancora all’1,8%. Le vere protagoniste rimangono le auto ibride (mild hybrid e full hybrid): 22,8% le prime e 8,6% le seconde per un totale del 31,4% delle immatricolazioni dello scorso mese. Infine le auto plug-in mantengono rimangono stabili al 5,2% di quota con le elettriche che invece hanno rappresentato il 6,5%.

Parlando invece di numeri assoluti ecco come si sono suddivise le immatricolazioni nel mese di novembre 2021:

Auto benzina: 28.656 (-58,8%)

Auto benzina: 28.656 (-58,8%) Auto diesel: 20.247 (-64,1%)

Auto Gpl: 9.862 (+1,4%)

Auto metano: 1.930 (-52,2%)

Auto ibride: 33.474 (+217,7%)

Auto plug-in: 5.560 (+466,2%)

Auto elettriche: 6.958 (+551,5%)

Le auto a benzina più vendute a novembre 2021

Ford EcoSport

Ford Ecosport: 1.992 Citroen C3: 1.858 Volkswagen Polo: 1.717 Volkswagen T-Roc: 1.589 Volkswagen T-Cross: 1.552 Opel Corsa: 1.296 Hyundai i10: 1.166 Peugeot 208: 1.057 Dacia Sandero: 1.027 Kia Picanto: 870

Le auto diesel più vendute a novembre 2021

Fiat 500L

Fiat 500L: 1.116 Jeep Renegade: 1.099 Jeep Compass:1.059 Fiat Tipo: 908 BMW X1: 889 Volkswagen T-Roc: 831 Peugeot 3008: 830 Citroen C3: 815 Fiat 500X: 763 Alfa Romeo Stelvio: 753

Le auto Gpl più vendute a novembre 2021

Dacia Duster

Dacia Duster: 2.170 Dacia Sandero: 1.944 Renault Clio: 1.012 Renault Captur: 891 Fiat Panda: 649 Kia Sportage: 398 Lancia Ypsilon: 362 Kia Stonic: 274 Kia Picanto: 267 DR5: 209

Le auto a metano più vendute a novembre 2021

Seat Arona

Seat Arona: 573 Fiat Panda: 315 Seat Leon: 238 Skoda Kamiq: 156 Volkswagen Polo: 149 Volkswagen Up!: 138 Audi A3: 112 Seat Ibiza: 88 Volkswagen Golf: 54 Lancia Ypsilon: 53

Le auto ibride più vendute a novembre 2021

Fiat Panda

Fiat Panda: 7.252 Lancia Ypsilon: 2.793 Toyota Yaris Cross: 2.657 Fiat 500: 1.799 Toyota C-HR: 1.555 Nissan Qashqai: 1.186 Suzuki Swift: 1.037 Ford Puma: 1.011 Hyundai Tucson: 917 Suzuki Ignis: 809

Le auto plug-in più vendute a novembre 2021

Jeep Compass

Jeep Compass: 748 Volvo XC40: 630 Peugeot 3008: 416 Jeep Renegade: 302 BMW X1: 252 Ford Kuga: 199 MINI Countryman: 176 Renault Captur: 169 Audi Q5: 158 Lynk&Co. 01: 156

Le auto elettriche più vendute a novembre 2021

Fiat 500e