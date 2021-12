Le offerte di Dacia sono sempre interessanti, grazie ai listini concorrenziali, ma anche al rinnovamento continuo della gamma: a dicembre, anche una vettura totalmente nuova come la Dacia Jogger è oggetto di un’offerta speciale. Per la versione bi-fuel turbo GPL, la Casa indica la spesa in circa 5 euro al giorno, tramite il finanziamento PlusValore Dacia.

Con un listino di 15.450 euro per la Jogger Comfort ECO-G nella versione a 5 posti, l’anticipo è di 4.210 euro senza obbligo di permuta o rottamazione, mentre la rata mensile ammonta a 150 euro, che sono appunto circa 5 euro al giorno (TAN 5,25%, TAEG 7,01%). La rata finale è quindi pari a 9.212 euro, per un totale di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Gli importi comprendono anche finanziamento protetto, e un pack service con tre anni di furto e incendio, un anno di driver insurance, e manutenzione ordinaria per tre anni o 60.000 km.

Vantaggi

Dacia propone un’offerta che, senza prevedere l’obbligo di permuta o rottamazione, consente di acquistare una vettura versatile di recente presentazione come la Jogger, con rate molto basse e un anticipo non troppo consistente. Come se non bastasse, nell’importo sono inclusi anche diversi servizi, per un periodo superiore a quello delle rate mensili.

Svantaggi

Versioni con allestimenti superiori hanno un costo più alto, così come è bene prestare attenzione agli oneri finanziari.

In sintesi