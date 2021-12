Da poco rinnovata, con il frontale Vizor e nuovi dettagli, la Opel Grandland -ora senza la X finale- viene proposta a dicembre con alcune promozioni di acquisto rateale. La più classica rimane il finanziamento Scelta Opel, con sconto iniziale della Casa, rate mensili dopo il primo mese e valore futuro garantito alla fine.

Per la Opel Grandland 1.2 130 CV con cambio manuale a 6 marce, il prezzo di 30.200 euro senza finanziamento cala ulteriormente a 29.200 se si sceglie di versare un anticipo di 10.500 euro, e pagare 35 rate mensili da 269 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,24%).

La rata finale ammonta a 13.473,92 euro, per un massimo di 30.000 km, mentre nell’importo è incluso il servizio Flexcare Silver per tre anni o 30.000 km, comprendente garanzia triennale, assistenza stradale e manutenzione ordinaria.

Vantaggi

Con lo sconto di Opel, anche la nuova Grandland può essere acquistata con un’offerta interessante: l’anticipo può essere sostituito con una permuta, le rate mantengono un valore piuttosto basso e anche il valore futuro garantito non è esagerato, anche per un eventuale riscatto -in questi casi, però, la sostituzione è la scelta più ricorrente.

Sono compresi nell’offerta alcuni servizi, mentre acquistando online si ottiene un anno di assicurazione RCA, oltre a uno sconto di 750 euro sulle vetture disponibili.

Svantaggi

Sono da tenere in considerazione gli optional in più sulle vetture disponibili, e gli oneri finanziari; anche il TAEG del 7,24% non è bassissimo.

In sintesi