La pandemia ci ha ormai abituati a leggere di slittamenti, rinvii e riprogrammazione di appuntamenti prefissati e le varie crisi ad essa correlate non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Una tra tutte: la crisi dei chip, responsabile - tra le altre cose - del rinvio della presentazione della Maserati Grecale.

Il SUV compatto del Tridente avrebbe infatti dovuto debuttare a metà novembre, appuntamento rimandato alla primavera 2022. Nell'attesa siamo riusciti a guidare un primo prototipo della Grecale, che continua anche ad essere protagonista di avvistamenti con muletti in giro per gli ultimi test dinamici. E tra questi i nostri fotografi ne hanno incrociato uno "addobbato" per le feste natalizie, con pellicola di un bel rosso acceso.

Sotto c'è il V6?

Rossa la carrozzeria, rossi i cerchi in lega e rosse le pinze freno, questi ultimi a "tradire" (assieme ai generosi scarichi che "bucano" il paraurti) la natura particolarmente sportiva della Maserati Grecale protagonista delle ultime foto spia che vi mostriamo qui sotto. Il SUV in questione infatti potrebbe essere in versione "Trofeo", la più potente della gamma, mossa (si dice) dal V6 3.0 della Maserati MC20.

Il tanto celebrato motore "Nettuno" potrebbe quindi trovare posto sotto il cofano della Grecale, non sappiamo se con gli stessi 620 CV della coupé o in una versione leggermente depotenziata, per non superare i 580 CV della Levante Trofeo, peccando di lesa maestà nei confronti della sorella maggiore. Quello che pare certo però è che verranno superati di slancio i 510 CV della Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio - con la quale la Grecale condivide la piattaforma Giorgio - mettendosi quindi alle spalle concorrenti del calibro di Porsche Macan, BMW X3M e altri super SUV compatti.

Gli altri motori

Il V6 rappresenterà il non plus ultra di potenza e prestazioni per la Maserati Grecale, che in gamma avrà anche motori con cavallerie più contenute e sistemi mild-hybrid, come quello provato in occasione del nostro primo incontro in pista col SUV del tridente.

Più avanti arriverà poi la Maserati Grecale 100% elettrica, protagonista della gamma emissioni zero "Folgore" del Tridente, pronta a debuttare nel 2022 con le Maserati GranTurismo e GranCabrio in arrivo nel corso del 2022.