Maserati si prepara al debutto della GranTurismo di nuova generazione, con la versione definitiva della due porte del marchio modenese che dovrebbe essere svelata entro la fine dell’anno.

La nuova serie di scatti spia pubblicati su Facebook dall’utente Walter Vayr mostra l’auto in fase di test, ancora completamente ricoperta dalla pellicola mimetica, come in occasione dei precedenti avvistamenti.

Motore sviluppato a Modena

Dal punto di vista tecnico l’azienda non ha specificato quali propulsori andranno ad equipaggiare l’auto, anche se il sound catturato in video il mese scorso lascia presupporre la presenza sotto al cofano del nuovo V6 Nettuno, il 3.0 biturbo da 630 CV e 730 Nm di coppia, sviluppato per il modello sportivo MC20.

Nonostante le evidenti camuffature nella zona anteriore la nuova GranTurismo rivela gruppi ottici più orientati in senso verticale rispetto al modello precedente, mentre al retrotreno è caratterizzato dai fari posteriori dalle linee sottili che si estendono sulle fiancate e dall’impianto di scarico a quattro uscite nella parte inferiore del paraurti.

Arrivo posticipato?

Maserati in precedenza aveva dichiarato che avrebbe svelato il modello entro la fine dell'anno, ma ora l'ipotesi è quantomeno messa in discussione visto che il 2021 è agli sgoccioli e non è stata resa nota nessuna comunicazione ufficiale dalla Casa a riguardo.

La nuova GranTurismo dovrebbe arrivare nelle concessionarie nel corso del prossimo anno, lo stesso periodo in cui debutterà la variante completamente elettrica del modello, oltre alla versione scoperta GranCabrio.

Nel 2022, lo ricordiamo, la gamma del Tridente si arricchirà con l'introduzione nei listini della Grecale, l'inedito SUV realizzato sulla stessa piattaforma dell'Alfa Romeo Stelvio, il cui debutto originariamente previsto per lo scorso 16 novembre è stato rimandato alla primavera prossima a causa della crisi dei chip.