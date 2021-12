Se poteste scegliere quale auto guidare tutti i giorni, quale scegliereste? Nessun limite di budget nè alla fantasia. Bene, probabilmente la vostra risposta sarà la Batmobile, oppure la Aston Martin DB5 di James Bond oppure la DeLorean presa direttamente da Ritorno al Futuro.

A dirlo è un sondaggio svolto da Waze per fare un quadro dei gusti e delle abitudini degli automobilisti italiani e non solo, per capire come e perché si spostano in auto e cosa odiano di più durante gli spostamenti. Ecco i risultati.

Felici ma non troppo

Per molti appassionati mettersi alla guida è un'esperienza appagante, che regala felicità, specialmente se il tragitto prevede strade panoramiche su auto particolarmente emozionanti. Nulla di nuovo certo, ma che voto danno gli italiani la loro esperienza di guida? La media è di 7 su 10, una felicità non esagerata e sotto la media mondiale, pari a 8 su 10.

Gli automobilisti più felici? Quelli di Brasile e Messico. Parlando di fasce d'eta quelli tra i 35 e i 44 anni sono i più contenti di sedersi dietro al volante, mentre se siete tra i 45 e i 54 anni è facile che guidare non vi piaccia più di tanto.

Ma la felicità dipende non solo dal panorama ma anche da chi ci circonda, e se c'è traffico il livello di stress aumenta notevolmente. Eppure, secondo il sondaggio condotto da Waze, nonostante i cliché, il 53% degli automobilisti italiani ha dichiarato di aspettare pazientemente che le auto davanti a loro si muovano, senza quindi ricorrere a clacson o poco gentili inviti a procedere.

Una pratica che però risulta la più seguita tra i patentati con età compresa tra i 23 e i 34 anni. Ciò naturalmente non significa che la maggior parte degli italiani ami il traffico, anzi: il 35% degli intervistati rinuncerebbe a qualsiasi tipo di alcolico pur di vivere in un mondo senza ingorghi.

C'è poi la questione ricerca del parcheggio, pratica di certo non amata dalla stragrande maggioranza degli automobilisti. In questo caso l'esperienza sembra aiutare, con la fascia d'età 55-64 anni campionessa di parcheggio in parallelo, mentre quello a "S" è il più odiato dai giovani tra 18 e 24 anni.

Il viaggio dei sogni

Tornando all'inizio, la Batmobile rappresenta il sogno proibito degli italiani, bisogna però capire quale, se quella su base Lincoln Futura del Batman di Adam West o la più recente Tumblr guidata da Christian Bale. Di certo con tutti quei gadget il traffico non rappresenterebbe più un problema. Stesso discorso per la attrezzatissima Aston Martin DB5 di James Bond, seguita dalla DeLorean protagonista della saga di Ritorno al Futuro.

E a proposito di gadget da sogno non si può non citare KITT di Supercar, l'auto preferita nella fascia 35-44 anni (i figli degli anni '80 e dei telefilm del mattino), mentre i più giovani guardano ai videogiochi e al go-kart di Super Mario come mezzo ideale per spostarsi.

A prescindere dal mezzo, per rendere il viaggio davvero speciale la maggior parte delle donne italiane sceglierebbe Lady Gaga come passeggera, le donne invece prenderebbero a bordo Jennifer Lopez, quest'ultima la celebrità femminile preferita a livello mondiale, mentre Elon Musk è quella maschile.