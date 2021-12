È tutto vero, non si tratta di un errore di battitura. Avete capito bene, se siete in cerca di una Porsche Cayenne assolutamente fuori dall’ordinario e con un'inedita carrozzeria cabrio, questa potrebbe fare al caso vostro.

Si dà il caso che un esemplare del SUV Porsche in configurazione scoperta è in vendita su Facebook Marketplace al prezzo di 45mila dollari (39.800 euro al cambio attuale).

Ora può viaggiare scoperta

Secondo quanto riferito dall’annuncio l’auto si trova attualmente presso River Oaks (Texas). Si tratta di una Porsche Cayenne GTS del 2010, fresca di verniciatura in tonalità nero opaca, equipaggiata con un motore V8 di 4,8 litri da 411 CV e 98mila km all'attivo.

Quello che davvero distingue questo esemplare da tutti le altre Cayenne è la capote in tela ad azionamento elettrico che monta al posteriore. Le immagini non permettono di capire se il tetto apribile lasci posto per stipare eventuali oggetti nella zona del bagagliaio, ma bisogna ammettere che il risultato estetico a tettuccio abbassato non è certo dei migliori, visto che le portiere mantengono le cornici per i finestrini laterali.

Allestimento dedicato ai rally

La speciale Porsche Cayenne decappottabile farebbe parte, secondo quanto scritto nell'annuncio, dell’edizione speciale Transsyberia. Di questo allestimento ne vennero costruiti solamente 600 esemplari nel 2010, con specifiche dotazioni per rendere omaggio al successo di Porsche nel Transsyberia Rally.

A voler essere sinceri la Cayenne Cabrio non sembra avere nessuna delle caratteristiche distintive di quel modello celebrativo, ma, se anche così fosse, siamo sicuri che l'aspetto bizzarro di questo SUV senza tetto potrebbe essere apprezzato da qualche appassionato dell'auto.