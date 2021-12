Le opzioni per personalizzare la propria Audi RS 5 Sportback non mancano di certo. A Doha, in Qatar, però, un cliente non si accontentato del catalogo proposto dalla Casa e ha costruito su misura un esemplare praticamente unico al mondo. Il video pubblicato sul canale YouTube Auditography ci porta alla scoperta dell’esclusiva supercar.

Massima aerodinamica

Il primo aspetto che si nota guardando l’Audi è la colorazione. Nel video viene riportato che si tratta del Viola Metallic, una tinta esclusiva di Porsche. All’incredibile verniciatura è abbinato un kit carrozzeria in fibra di carbonio firmato dal tuner australiano Karbel composto da numerose appendici aerodinamiche.

Splitter, spoiler, minigonne e alette del paraurti anteriore sono state aggiunte per creare un’estetica ancora più aggressiva e generare una stabilità di livello superiore alle alte velocità.

L’Audi ha abbandonato le “scarpe” originali per montare dei cerchi in lega da 20” HRE con finiture color bronzo e oro per un abbinamento cromatico decisamente impattante. Infine, il proprietario ha decorato in nero lucido ogni dettaglio della carrozzeria.

Una “cloche” al posto del volante

La serie di interventi prosegue nell’abitacolo dove troviamo un volante tagliato nella parte superiore che ricorda tanto lo Yoke della Tesla Model S Plaid. La corona è rivestita in fibra di carbonio e alcantara, ossia gli stessi elementi che caratterizzano i pannelli delle portiere e la plancia. Come se non bastasse, anche la stessa chiave dell’Audi ha una copertura in fibra di carbonio.

A questo punto verrebbe normale chiedersi quali siano le modifiche pensate per il motore. Ecco, però, una piccola “delusione”.

Il proprietario ha lasciato completamente intatto il 2.9 biturbo da 450 CV e 600 Nm di coppia. Non che ci fosse davvero bisogno di una potenza extra, comunque. Anche nella versione “stock”, questo propulsore è più che sufficiente per spingere la RS 5 Sportback da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e fino a 280 km/h di velocità massima.