Un’auto recentemente rinnovata come la Hyundai Santa Fe può essere acquistata in offerta con un finanziamento classico che prevede anticipo, rate mensili e maxi rata finale. La versione è la ibrida plug-in, ed è richiesta la permuta, oppure la rottamazione.

In particolare, la Hyundai Santa Fe PHEV XClass ha un costo di 61.000 euro, che grazie allo sconto iniziale della Casa scendono fino a 56.500 euro. L’anticipo di 24.720 euro può essere compensato con il valore della permuta, mentre le rate mensili sono 36 da 368,92 euro (TAN 2,95, TAEG 3,68%).

Al termine, c’è la consueta maxi rata da 25.620 euro, con possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto. Nell’offerta è compresa una completa assicurazione furto e incendio, che include anche garanzie accessorie e 36 mesi di assistenza.

Vantaggi

Hyundai propone sulla nuova Sante Fe ibrida plug-in uno sconto sul listino piuttosto consistente, dal momento che parte da 4.500 euro; anche la rata mensile non è molto alta, in rapporto al prezzo iniziale, ed è da lodare l’offerta di assicurazioni e servizi compresi nella rata.

Svantaggi

Per accedere all’offerta, occorre un’auto da rottamare o da dare in permuta; solo in quest’ultimo caso si può ridurre l’anticipo, dal valore di 24.720 euro.

In sintesi