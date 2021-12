Neo (l’alter ego di Keanu Reeves) torna al cinema per “The Matrix Resurrections”. L’uscita in Italia - dopo 18 anni dal primo film - è prevista per il primo gennaio 2022, ma negli Stati Uniti si è già tenuta la prima assoluta e non è mancato il supporto di Mercedes, partner ufficiale del film. La Casa tedesca si è fatta decisamente notare esponendo davanti al Castro Theatre di San Francisco un’enorme pillola rossa con all’interno una Classe G.

Una Classe G per sfuggire alla simulazione

Anche in questo titolo, infatti, il protagonista Neo è posto di fronte ad una scelta: pillola rossa o blu? Con la blu continuerà a rimanere all’interno della simulazione (il mondo di Matrix), mentre con la rossa potrà fuggire dalla realtà simulata e affrontare ancora una volta i suoi veri nemici.

Nel corso del film, Mercedes è presente con una speciale G 550 da 422 CV (una versione non venduta in Italia), la vettura guidata da Neo e Trinity per fuggire da Matrix. Per la “première” di San Francisco, la Casa ha scelto, invece, una G 63 AMG da 585 CV e l’ha “parcheggiata” all’interno di una pillola rossa lunga 12 metri e larga 3,5 metri.

Proseguono i test sulla Classe G elettrica

Oltre alla partnership con Warner Bros. e con “The Matrix Resurrections”, Mercedes ha piani importanti per la Classe G. Al Salone di Monaco dello scorso settembre, il brand ha presentato il concept elettrico EQG che anticipa la versione di serie che vedremo nel 2024. Il modello definitivo manterrà intatto lo stile squadrato tipico della Classe G alzando ulteriormente l’asticella delle prestazioni.

Fotogallery: Tutte le foto della Mercedes EQG Concept a Monaco

25 Foto

Secondo Mercedes, la variante full electric se la caverà nel fuoristrada alla stessa maniera della “sorella” con motore termico. Anche l’EQG, infatti, sarà collaudata sul percorso del Monte Schockl a Graz, in Austria, e sarà capace di affrontare salite fino al 100% di pendenza.