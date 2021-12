Le offerte di dicembre di Fiat sono molto numerose, e riguardano l’intera gamma: non poteva mancare, ovviamente, la best seller Panda, in diversi allestimenti. Una delle più economiche, anche in termini di gestione, è sicuramente la Fiat Panda 1.2 con il motore EasyPower GPL da 69 CV, il cui listino di partenza è di 15.500 euro.

In caso di permuta o rottamazione, si può contare su una riduzione del prezzo fino a 13.340 euro, ma si può scendere ancora a 11.940 euro con l’adesione al finanziamento Contributo Prezzo.

La formula è quella da tempo adottata in Casa Fiat: anticipo zero, prime 12 rate mensili da 128.97 euro e successive 84 rate mensili da 181,93 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,11%), che comprendono anche le spese di incasso di 3,5 euro al mese.

Questi importi coprono l’intera somma: pertanto non ci sono maxi rate o limiti chilometrici, e al termine si diventa proprietari a tutti gli effetti della vettura.

Vantaggi

L’offerta per la Panda segue uno schema ricorrente per Fiat, e po’ diverso rispetto a quelle di altre concorrenti: l’assenza di anticipo e il primo anno con rate bassissime sembra un aiuto per momenti di difficoltà economica, e si compra tutta l’auto versando nei mesi successivi un importo comunque sostenibile. Interessante anche l’offerta sull’acquisto online, che include due tagliandi nel prezzo.

Svantaggi

E’ obbligatoria la permuta o la rottamazione, e il finanziamento nel suo complesso è piuttosto lungo: sono 96 mesi, cioè 8 anni in tutto. Sicuramente più del ciclo di mercato dell’auto, pensando di tenerla a lungo.

In sintesi