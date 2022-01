Da G-Power se ne intendono di BMW ad altissime prestazioni. Il tuner tedesco ha messo mano a numerosi modelli dell’Elica, dalla M2 alla M3, passando per le M4. Ora è il turno della BMW M5, nella variante estrema CS, la M più potente della storia (almeno fino all’arrivo del SUV XM). L’officina è riuscita a ricavare ancora più energia dal già vivacissimo 4.4 V8.

Escalation di cavalli

Di base, la M5 CS eroga 635 CV e 750 Nm. Un valore, quindi, più che sufficiente per divertirsi sia su strada che su pista, supportati dalla rapidità del cambio automatico a 8 rapporti e dalla trazione integrale M xDrive. Chi desidera di più, però, può scegliere uno dei tre kit messi a disposizione da G-Power.

Il primo livello (chiamato GP-700) porta la BMW M5 CS a 700 CV e 850 Nm di coppia, mentre il GP-740 tocca i 740 CV e 900 Nm. Si prosegue col GP-780 con 780 CV e 950 Nm e col GP-820 (quello equipaggiato dai modelli nelle foto) che alza l’asticella a 820 CV e 1.000 Nm.

Per chi si accontenta solo del massimo, comunque, c’è anche il GP-900 che sprigiona tutto il potenziale nascosto dell’8 cilindri fino a 900 CV e 1.050 Nm.

Cambia anche nel look

Il segreto della ricetta di G-Power sta nella presenza di turbo maggiorati, collettori sportivi e un impianto di scarico firmato Deeptone.

Esteticamente, le BMW M5 CS del tuner si distinguono per pochi dettagli rispetto alle versioni tradizionali.

In particolare, si notano i terminali di scarico in fibra di carbonio disponibili in due stili diversi, lo splitter e lo spoiler posteriore. Inoltre, si possono equipaggiare cerchi in lega da 20” o 21”. Nel primo caso, sulla BMW vengono offerti degli pneumatici da 295/30 R21 al posteriore e 285/30 R21 all’anteriore, mentre coi cerchi da 20” si utilizzano gomme da 285/35 R20 al retrotreno e 275/35 R20 all’avantreno.

Riguardo ai prezzi, si parte da un minimo di 2.495 euro per il GP-700 fino ai 23.640 euro per il GP-820, comprensivi di kit per motore e carrozzeria. Naturalmente, il listino è ancora più elevato per il GP-900, anche se G-Power non ha ancora comunicato informazioni ufficiali.