La multa per eccesso di velocità non è mai gradita, ma è sicuramente necessaria per tutelare la sicurezza degli altri utenti della strada. In Italia ci si lamenta spesso dell’entità della sanzione, ma la realtà è che nel mondo la situazione è peggiore.

In alcune nazioni, guidare 20 km/h oltre il limite può rappresentare un salasso non indifferente. Per avere un quadro completo, comunque, si può dare un’occhiata alla ricerca svolta da Budgetdirect.com.

La ricerca

Il sito australiano ha analizzato le multe più salate di tutti i Paesi nel mondo prendendo come riferimento le informazioni ufficiali riportati su siti e comunicati stampa. In certe nazioni la multa è un valore fisso definito dalla legge (come in Italia), mentre in altri può essere proporzionale al reddito del guidatore.

In quest’ultimo caso, Budget Direct ha calcolato il reddito medio pro capite di ogni Paese ottenendo così una stima affidabile.

L’Italia e il resto del mondo

Com’è posizionata l’Italia rispetto al resto d’Europa? Prima di tutto, occorre ricordare che la sanzione massima si ha superando di 60 km/h il limite di velocità con un valore compreso tra 821 e 3.287 euro.

In questo contesto, l’Italia è al quarto posto (anche a livello mondiale) dietro a Svizzera, Finlandia e Austria. Insomma, le nostre forze dell’ordine non perdonano i trasgressori, ma l’entità della multa è nettamente inferiore rispetto alla media di 11 mila euro degli svizzeri.

Tra i più “tolleranti”, invece, troviamo l’Ucraina e la Russia con valori inferiori ai 60 euro. Tuttavia, occorre ricordare che il reddito pro capite in questi Paesi è sensibilmente più basso rispetto a quello italiano.

Non sorprende che le multe più basse del mondo si trovino in Africa. Tranne il caso eccezionale dell’Uganda (circa 1.400 euro di sanzione media), ci sono da registrare gli 1,5 euro dello Zimbabwe e, soprattutto, i 6 centesimi del Sudan.

Multe da record

Il poco invidiabile record del mondo appartiene ad un signore svizzero che nel 2010 fu pizzicato a 290 km/h con la sua Mercedes SLS AMG nella tratta Berna-Losanna. La bravata gli costò 767 mila dollari (circa 677 mila euro), ben più del valore dell’auto.

Non sempre, però, le multe più salate hanno riguardato velocità folli. Ad esempio, nel 2019 in Belgio è stato staccato un ticket di 226 mila dollari (200 mila euro) per essere passato a 72 km/h davanti ad un autovelox in una zona con limite di 50 km/h.

Tanto per fare le dovute proporzioni, in Italia sarebbe arrivata una sanzione compresa tra 168 e 674 euro. Il sistema legato al reddito, però, non fa nessuno tipo di sconti.

Un’altra situazione paradossale si è verificata in Finlandia (dove la sanzione si basa su un 1/16 del salario mensile del guidatore spericolato) con una multa di oltre 120 mila euro per aver percorso un tratto di strada a 51 km/h (non è chiaro il limite di velocità). In generale, ecco la classifica delle prime 20 multe di sempre.

Al tempo stesso, la ricerca ha evidenziato le 20 multe più ricche di sempre, con una classifica dominata da Svizzera e Finlandia.

La classifica delle multe più salate