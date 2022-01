Lunghezza: 4.447 mm

Larghezza: 1.821 mm

Altezza: 1.598 mm

Passo: 2.670 mm

Bagagliaio: min 505 (450 per 225e) max 1.550 litri

BMW X1 è il modello che ha proiettato la Casa di Monaco nel segmento dei SUV compatti premium sin dal 2008. Con la seconda generazione datata 2015 e tuttora in commercio, però, la Casa ha operato un'importante evoluzione e reso il modello più efficiente e razionale.

Con il cambio di piattaforma e il passaggio al motore trasversale, la Casa ha rivisto le proporzioni, spostando in avanti l'abitacolo e ricavando quindi maggiore spazio per passeggeri e carico, senza aumentare le misure che non sforano la media del segmento C, normalmente "confinato" entro i 4,5 metri, rendendo X1 piuttosto fruibile anche in città.

BMW X1, le dimensioni

BMW X1 è lungo poco più 4,4 metri (4.447 mm) e ha una larghezza di 1,82 (1.821 mm), leggermente più abbondante della media, ma che garantisce centimetri preziosi nella zona posteriore. L'altezza complessiva è di poco inferiore al metro e sessanta, (1.598 mm), mentre l'altezza da terra si attesta sui 183 mm, meno di molti SUV con maggiori ambizioni offroad ma sufficienti per superare rampe e piccoli ostacoli.

bmw x1

BMW X1, bagagliaio e abitabilità

La capacità di carico è notevole: ben 505 litri di base, che diventano 1.550 abbattendo gli schienali posteriori e ottenendo una lunghezza di carico che sfiora i 1.700 mm. Valori non lontani per la versione ibrida plug-in 225e, che perde appena 55 litri fermandosi a 450 per via della batteria nel doppio fondo.

Trattandosi di un modello premium, BMW X1 ha tutte le comodità: offre infatti l'abbattimento del divano semiautomatico, con sgancio degli schienali (frazionati) tramite pulsante, e in opzione lo stesso divano può essere scorrevole con 13 cm di escursione. In più c'è il portellone servoassistito.

BMW X1, bagagliaio con doppio fondo BMW X1, vano di carico a sedili abbattuti

La gamma motori, come d'abitudine, è piuttosto ampia, e include unità da 1,5 a 2 litri, sia a benzina sia a gasolio, in diverse varianti di potenza. Al vertice c'è il modello ibrido plug-in xDrive25e. Il cambio automatico a 6 o 8 rapporti è disponibile per tutta la gamma, di serie sulle versioni più potenti, mentre quelle di base possono avere un doppia frizione a 7 rapporti. La trazione integrale invece è disponibile soltanto per diesel e, di serie, per l' ibrido.

Motore Potenza Alimentazione Trasmissione sDrive18i 136 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o doppia frizione sDrive20i 178 CV Benzina Anteriore, cambio automatico xDrive25e 220 CV Benzina+elettrico Integrale, cambio manuale o automatico sDrive16d 116 CV Diesel Anteriore, cambio manuale o doppia frizione sDrive18d 150 CV Diesel Anteriore, cambio manuale o automatico xDrive18d 150 CV Diesel Integrale, cambio manuale o automatico sDrive20d 190 CV Diesel Anteriore, cambio automatico XDrive20d 190 CV Diesel Integrale, cambio automatico

BMW X1, le concorrenti con misure simili

Limitando la selezione a modelli di fascia premium o comunque confrontabili, BMW X1 ha diversi rivali che misurano circa 10 cm in più o in meno dei suoi 4,44 metri, rispetto ai quali è uno dei più capienti. Ecco i principali concorrenti della gamma non ibrida:

Audi Q3: 4,34 metri

Land Rover Evoque: 4,37 metri

Mercedes GLA: 4,41 metri

Volkswagen Tiguan: 4,51 metri

Volvo XC40: 4,43 metri

E qui i rivali della versione xDrive25e

Audi Q3 TFSI e: 4,34 metri

Lexus UX: 4,50 metri

Lynk&Co 01: 4,54 metri

Mercedes GLA 250 e: 4,41 metri

Volkswagen Tiguan: 4,51 metri

Volvo XC40: 4,43 metri