IndyCar - il maggiore campionato automobilistico statunitense per vetture a ruote scoperte - e Motorsport Network hanno lanciato oggi il Global IndyCar Survey 2022 in collaborazione con Nielsen. L'obiettivo è catturare le opinioni degli appassionati di corse di tutto il mondo riguardo a questo sport.

Si prevede che il sondaggio sarà il più grande sondaggio tra i fan di NTT INDYCAR SERIES del suo genere, operando in 11 lingue sul sito Web di punta di Motorsport.com di Motorsport Network.

"La nostra portata nazionale e internazionale si è espansa rapidamente negli ultimi anni, guidata dalla natura ferocemente competitiva del nostro sport e dagli atleti e dalle personalità audaci che compongono il nostro campo di classe NTT INDYCAR SERIES", ha affermato SJ Luedtke, Vicepresidente marketing di INDYCAR . “È il momento perfetto per sondare la nostra base di fan globale e raccogliere input sui modi per fornire ulteriormente un prodotto eccezionale e divertente. Vediamo i nostri fan come i nostri partner più importanti nella crescita del nostro sport e non vediamo l'ora di ascoltarli attraverso questo importante sforzo svolto in collaborazione con il team di Motorsport Network”.

Questo è il primo sondaggio Global Fan per INDYCAR e NTT INDYCAR SERIES. Motorsport Network è all'avanguardia in questo campo, completando di recente il F1 Global Fan Survey in collaborazione con F1 nell'ottobre 2021.

Oltre a identificare i piloti, i team e i circuiti preferiti dai fan, il sondaggio INDYCAR mira a raccogliere il contributo dei fan su un'ampia gamma di argomenti, comprese le abitudini di visualizzazione, la partecipazione dal vivo e il consumo dei media; opinioni sui cambiamenti futuri per migliorare lo sport e approfondimenti su questioni chiave oltre l'ippodromo come l'ambiente, la diversità e l'inclusione.

Ci sono anche domande sul coinvolgimento dei fan e sulla crescita di giochi ed eSport, dato che Motorsport Games sta attualmente sviluppando un videogioco INDYCAR; un franchise nuovo di zecca che è atteso con impazienza dagli appassionati di corse e giochi e dovrebbe essere lanciato nel 2023.

"Non vediamo l'ora di ascoltare i fan globali di NTT INDYCAR SERIES che forniranno una visione approfondita dell'universo INDYCAR e di come può continuare ad espandersi, crescere e connettersi con il suo pubblico", ha affermato James Allen, Presidente di Motorsport Network.

“Con il nostro track record leader del settore in questo campo, Motorsport Network è il partner ideale per guidare questo sondaggio tra i fan di NTT INDYCAR SERIES, data la nostra rilevanza globale come piattaforma digitale leader per gli sport motoristici, la nostra vasta copertura INDYCAR in tutta la rete, non per menzionare il recente successo che abbiamo avuto con la F1 Global Fan Survey, che ha mostrato che il 29% dei follower di F1 sulle nostre piattaforme segue anche INDYCAR”.

Il Global INDYCAR Survey 2022 è aperto a chiunque abbia più di 16 anni e durerà quasi tre settimane, a partire dal 10 gennaio e durerà fino al 29 gennaio, con i risultati chiave che dovrebbero essere annunciati durante il round di apertura della NTT INDYCAR SERIES a San Pietroburgo, in Florida, a fine febbraio.