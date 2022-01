Una serie di importanti emittenti, tra cui Motor Trend negli Stati Uniti ed Eurosport in tutta Europa, trasmetteranno in televisione l'evento finale della 24 Ore di Le Mans Virtual Series eRacing di questo fine settimana (15 e 16 gennaio), portando il mondo dell'e-sport in milioni di case in tutto il mondo. Una realtà resa possibile grazie alla joint venture tra Motorsport Games e Automobile Club de l'Ouest.

Uno speciale programma televisivo che coprirà questo evento unico di due giorni sarà trasmesso in diretta da Parigi e includerà un team di esperti composto dal commentatore principale del FIA World Endurance Championship Martin Haven, dagli esperti di eSport Chris McCarthy e Lewis McGlade, dal commentatore di sport motoristici Ben Constanduros, oltre alla giornalista della “pitlane” Hayley Edmonds.

In studio ci sarà anche l'attuale concorrente del WEC, il pilota virtuale di Le Mans 2020 e il commentatore della FIA F2 e F3 Alex Brundle.

L'evento è di interesse globale, visto che - lo ricordiamo - i 200 piloti eRacing – in rappresentanza di 39 nazionalità diverse – guideranno 50 vetture (4 piloti per vettura a rotazione nelle 24 ore) in 28 diversi paesi.

Eurosport coprirà l'intero evento eRace di due giorni dal vivo in tutte le sue regioni europee su Eurosport Player e la copertura globale sarà su Motorsport.tv.

Andranno in onda per tutte le 24 ore sui canali OTT in Europa anche L'Equipe Live in Francia, Sport 10 (pay TV), RTBF Auvio (OTT) in Belgio e Viaplay in Svezia, Norvegia e Finlandia. Sport 1 trasmetterà domenica sera in Germania, Austria e Svizzera un programma speciale di 44 minuti, trasmesso in chiaro con una portata potenziale di 72 milioni di telespettatori.

Motor Trend coprirà l'intera eRace dal vivo in Nord America sul suo servizio OTT, mentre Star+ mostrerà l'evento finale della 24 Ore di Le Mans Virtual eRacing in America Latina e Brasile. SuperSport DStv trasmetterà la trasmissione in diretta sul suo canale dedicato agli sport motoristici in tutta l'Africa, estendendo così la copertura a quattro continenti in tutto il mondo.

Infine, i canali social ufficiali di ACO e FIA ​​WEC trasmetteranno tutta l'azione in diretta dall'inizio alla fine, così come il sito ufficiale della Le Mans Virtual Series (www.lemansvirtual.com). La trasmissione inizia alle 13:30 e la famosa bandiera nazionale francese verrà sganciata per l'inizio del più grande evento di eSport di resistenza dell'anno a mezzanotte.