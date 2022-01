Un’auto di successo, non solo per il prezzo concorrenziale: la Dacia Sandero continua a mantenere vendite elevate, e a proporsi con offerte speciali anche a gennaio. Un esempio è la Dacia Sandero Streeway Essential 1.0 TCe, che nella versione bi-fuel Turbo GPL può essere acquistata con rate di circa 120 euro al mese, pari a 4 euro al giorno per tre anni.

Nel dettaglio, partendo da un listino scontato di 11.650 euro, per questa Sandero si versa un anticipo di 3.120 euro; le rate mensili sono quindi 36 da 119,70 euro (TAN 5,25%, TAEG 7,49%).

Al termine c’è la maxi rata, che è anche valore futuro garantito, pari a 7.068 euro, con le possibilità di sostituzione, restituzione e riscatto; il limite chilometrico per ottenere questo importo è di 45.000 km, pagando 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nell’importo sono compresi il Finanziamento protetto e un pack service con assicurazioni e manutenzione ordinaria fino a 60.000 km.

Vantaggi

Difficile trovare una vettura della categoria della Sandero ad un prezzo inferiore agli 11.650 euro proposti; grazie a questo, l’anticipo è di poco superiore ai 3.000 euro, facilmente compensabile con una permuta, e le rate possono mantenersi piuttosto basse.

Nelle rate, oltretutto, Dacia include alcuni servizi, come un completo pack service e il finanziamento protetto; ci sono poi le economie proprie della versione a GPL.

Svantaggi

La Streeway Essential è una versione di accesso: per un allestimento superiore si parte da un prezzo più alto. Occorre inoltre tener conto di qualche spesa in più, a cominciare da IPT, PFU, bolli e oneri finanziari.

In sintesi