Anche una compatta ben presente nel mercato europeo come la Seat Ibiza viene proposta a gennaio con varie offerte ufficiali, differenziate per versioni e allestimento.

Le proposte con le rate più basse riguardano le Ibiza 1.0 TGI 90 CV a metano, oppure la più classica MPI 80 CV a benzina: vediamo nel dettaglio i dati relativi a quest’ultimo modello.

Una Seat Ibiza 1.0 MPI 80CV FR si può acquistare con un listino scontato pari a 16.750 euro; l’anticipo è quindi di 3.386,73 euro, mentre le rate sono 35 al mese da 149 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,38%), e il valore futuro garantito di 7.068 euro.

Non è prevista permuta o rottamazione, mentre questi importi comprendono quattro anni di garanzia totali, per un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

Per questa Ibiza, grazie allo sconto iniziale, si può accedere a un finanziamento Seat dall’anticipo facilmente compensabile con una permuta, e con rate mensili piuttosto basse. Anche l’importo finale non è eccessivo per un eventuale riscatto, anche rateale, mentre la garanzia aggiuntiva va oltre i tre anni di finanziamento.

Svantaggi

Attenzione ai costi aggiuntivi, sia del finanziamento che di eventuali accessori presenti nelle vetture proposte. Nell’esempio non è indicato il limite di chilometraggio, che in analogia con la garanzia dovrebbe essere di 10.000 km annui.

In sintesi