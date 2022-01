Per il mese di gennaio, Alfa Romeo ha previsto offerte specifiche per Giulia e Stelvio, che di solito si caratterizzano per il forte sconto iniziale sul listino, rate non troppo alte e qualche servizio incluso nel finanziamento.

Ad esempio, l’Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel da 160 CV nell’allestimento Super Business può essere acquistata con 8.000 euro di sconto, da 48.000 a 40.000 euro, aderendo allo specifico finanziamento FCA Bank.

Dopo un anticipo di 15.751 euro, le successive rate sono 36 da 349 euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 9,81%), con rata finale pari a 18.786 euro, per un totale di 90.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più. Nell’importo del finanziamento sono comprese una polizza furto e incendio e la garanzia Maximum Care per tre anni.

Vantaggi

L’offerta per la Giulia, con un allestimento dalle buone dotazioni di partenza si fa notare per la buona offerta sul listino di partenza grazie allo sconto di Alfa Romeo, e per la rata di 349 euro piuttosto bassa, visto che comprende anche garanzia e assicurazione. Anche il chilometraggio complessivo per mantenere il valore futuro garantito è piuttosto alto.

Svantaggi

E’ vero che non si tratta di un'utilitaria, ma l’anticipo vicino ai 15.800 euro è piuttosto importante, e ha più senso in caso di permuta di un’auto con un certo valore. Per il calcolo dei servizi e dei costi mensili e annuali compresi nelle rate, il TAEG è altino, con una percentuale quasi del 10%.

In sintesi