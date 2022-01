Un modellino imperdibile per gli appassionati di lungo corso di Fiat. Slot Mods Raceways, un’azienda conosciuta per le sue piste e costruzioni in miniatura, ha realizzato un’incredibile replica del Lingotto, il celebre ex impianto Fiat di Torino, in scala 1:32.

Riprodotto con tanta attenzione ai dettagli, il modello in scala della fabbrica del Lingotto commissionata da un cliente, ha richiesto ben due anni.

L’icona dell’industria italiana

Per i cultori dell’auto più “giovani”, ricordiamo il Lingotto è stato un simbolo dell’industria italiana per oltre mezzo secolo. Inaugurato nel 1923, allora era l’impianto di produzione auto più grande d’Europa e il primo stabilimento Fiat a utilizzare le linee di assemblaggio.

La fabbrica aveva cinque piani, con quello più basso che ospitava la lavorazione delle materie prime.

L’auto veniva costruita nei piani più alti e gli esemplari completi raggiungevano il tetto, sul quale era presente un vero circuito di prova. Una struttura iconica, quindi, tanto che il famoso architetto Le Corbusier la definì “una delle opere più impressionanti di sempre” e la visitò in persona guidando una Balilla direttamente sulla pista.

La nascita della 500

C’è da dire che il modellino non è tanto “ino”. In realtà, la struttura misura ben 4,5 metri di lunghezza, 1,8 m di larghezza e 1,2 m di altezza. Insomma, per ospitarla bisogna dedicarle quasi esclusivamente una stanza, ma gli “sforzi” sono ampiamente ripagati dalla bellezza della costruzione.

Slot Mods Raceways ha ricreato vari ambienti con tanto di personaggi e micro dettagli come la lavorazione del ferro, lo studio di design, la piattaforma girevole per effettuare servizi di marketing sulle vetture e la pista sul tetto. La protagonista indiscussa del Lingotto in miniatura è la Fiat 500, presente in quasi tutti gli ambienti.

Non sappiamo quanto sia costata, ma il proprietario della collezione privata potrà fregiarsi di essere l’unico al mondo ad avere questo eccezionale modellino.