Suzuki torna al Festival di Sanremo e per questa 72esima edizione, in programma dal primo al 9 febbraio, mette in evidenza la gamma ibrida. La S-Cross Hybrid è a disposizione di Amadeus e del suo staff e in questi giorni la campagna “Suzuki è Hybrid. Be Hybrid. Drive Suzuki." riceverà un grande eco mediatico. Il Festival infatti offre una grande visibilità agli sponsor, pensiamo che solo la finale di Sanremo 2021 è stata seguita da 10,7 milioni di spettatori (il 53,5% di share).

Stasera, giovedì 3 e sabato 5 febbraio, la S-Cross Hybrid sarà anche protagonista, insieme ai conduttori Ciro Priello, Roberta Capua e Paola Di Benedetto, di alcuni schetch insieme ai VIP legati al Festival. La settimana si chiuderà con un weekend di Porte Aperte dedicato alla Vitara Hybrid e alla S-Cross Hybrid, sabato 8 e domenica 9 febbraio.

In connessione con l'Italia

"Sentiamo forte il legame tra Suzuki Italia e la canzone Italiana perché portiamo sulla passerella del Teatro Ariston un nuovo modello espressione della creatività Made in Italy, unita alla qualità progettuale giapponese. S-Cross è stata infatti disegnata presso il Centro Stile Suzuki di Torino, l’unico dei quattro esistenti al mondo che la Casa ha in Europa", commenta Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia.

La S-Cross Hybrid in dotazione ad Amadeus è in versione Starview, ovvero ha anche il tetto panoramico apribile e il cambio automatico, che porta con sé la funzione Stop & Go “Failacoda” per il Cruise Control adattivo.

L'ibrido Suzuki

La tecnologia Suzuki Hybrid, lo ricordiamo, è disponibile su Ignis e Swift con motore 1.2 Dualjet da 90 CV e ora anche su Vitara e S-Cross, con motorizzazione 1.4 Boosterjet da 129 CV. Tutte sono disponibili anche con trazione integrale 4x4 AllGrip.