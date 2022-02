Quando un marchio come Alfa Romeo deve presentare un nuovo modello, molti appassionati italiani cominciano a fare il countdown fino al giorno del debutto. La Tonale, che verrà presentata martedì 8 febbraio, ne è un esempio.

Stavolta però sembra proprio che sia il Biscione stesso a essere più ansioso di tutti di mostrare il suo nuovo modello. Di video teaser sulla Tonale ne abbiamo visti molti, eppure a una settimana esatta dal debutto ne è arrivato un altro - quasi sicuramente l'ultimo - prima di vedere finalmente il nuovo SUV Alfa in toto.

Si intravedono dettagli

In realtà i nuovi video teaser dell'Alfa Romeo Tonale sono due, entrambi pubblicati sui social media del Biscione. Nel primo video - qui sotto - si fa un accenno al design della fascia anteriore e al motivo tridimensionale della calandra. Si intravede anche lo scudetto Alfa Romeo con un disegno evoluto da quello presente su Giulia e Stelvio.

Nel secondo video, qui sotto, è l'abitacolo il protagonista. Si nota qualche dettaglio del sedile di guida in pelle nera, con il logo Alfa ricamato e le cuciture rosse. E poi il volante con due tipi diversi di pelle, una più pregiata e liscia per la corona, l'altra traforata per la zona centrale. Ultimo dettaglio, la bandiera italiana su quello che sembra uno specchietto laterale.

Della Tonale abbiamo già visto teaser, foto spia e anche gli interni praticamente senza camuffature, quindi abbiamo già un'idea chiara di come sarà. Tuttavia ci mancano i dettagli di design, gli stessi che nei teaser si intravedono appena.

Non sappiamo cosa si nasconderà sotto il cofano, ma alcune voci parlano di un motore 1.3 Turbo simile a quello visto nel concept. Alfa Romeo ha anche confermato la presenza di una variante plug-in, ma potrebbero anche esserci altri sistemi elettrificati. Lo scopriremo tra una settimana esatta, martedì 8 febbraio, quando ci sarà il debutto ufficiale.