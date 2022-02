“L’elettrico per Totti, l’elettrico per tutti”. Parte da un gioco di parole la campagna pubblicitaria sulla famiglia ID. lanciata da Volkswagen Italia, che avrà dalla sua l’aiuto di un volto noto e simpatico come quello dell’ex capitano della Roma.

Per due anni, infatti, il campione del mondo 2006 sarà ambasciatore della ID. family e protagonista di una serie di spot pensati per avvicinare il grande pubblico all’auto elettrica, informando gli automobilisti sulle cose più importanti da sapere e sfatando i luoghi comuni che, ancora oggi, resistono e girano attorno alla mobilità sostenibile.

A scuola da Totti

Gli ingredienti delle sue “lezioni” saranno la popolarità, l’ironia e la semplicità. Un assaggio di ciò che vedremo si può avere dando uno sguardo il primo, breve messaggio promozionale che inaugura l’alleanza e in cui “Er Pupone” è al centro di uno scambio di battute con Andrea Alessi, direttore di Volkswagen Italia.

Il video mostra i due accanto a una ID.3 e una ID.4 GTX. L’ex numero 10 cerca di aprire il SUV sportivo a trazione integrale, ma non ci riesce e chiede le chiavi ad Alessi. La risposta? “Arrivano, arrivano”. Ed ecco spuntare una ID.4 radiocomandata – la stessa di Euro 2020 – con l’oggetto dei desideri che aspetta sul tettuccio. “Quasi quasi mi prendo pure questa”, scherza lui.

“Collaborazione speciale”

Non sappiamo se il capitano si porterà a casa anche il modellino, ma di certo avrà a disposizione l’ID.3 e l’ID.4 GTX per tutta la durata della collaborazione, così da viaggiare a zero emissioni locali e promuovere la mobilità sostenibile ovunque andrà.

“Sono particolarmente fiero e orgoglioso di poter entrare a far parte della famiglia Volkswagen attraverso questa partnership – confessa Francesco –. La mia passione per le auto e per il marchio Volkswagen nasce da lontano: la mia prima automobile è stata proprio una Golf GTI”.

“Questa sarà per me una collaborazione speciale che mi permetterà di essere ambasciatore ma soprattutto di promuovere il nuovo concetto di mobilità elettrica della Volkswagen, che porterà a una vera e propria rivoluzione della nostra vita quotidiana, rendendola più facile per tutti e soprattutto più sostenibile”.

Francesco Totti poggia sulla Volkswagen ID.4 GTX Andrea Alessi accanto a una ID.3 Totti dentro il SUV sportiva a trazione integrale

Parole importanti anche da Alessi: “Siamo entusiasti dell’accordo con Francesco Totti. Per noi rappresenta molto più di una semplice iniziativa promozionale. È l’inizio di una collaborazione di lungo periodo in cui siamo certi che Francesco, con la sua personalità unica e la sua capacità di parlare al grande pubblico, ci aiuterà ad avvicinare sempre più persone alla mobilità elettrica Volkswagen”.

Volkswagen a tutto elettrico

La partnership va a inserisci nella strategia Accelerate, che punta a portate le vendite di auto elettriche in Europa al 70% entro il 2030. Per questo la Casa fa sapere che lancerà almeno un nuovo modello a batteria all’anno.

“Oggi – aggiunge VW –, la gamma ID. italiana conta già tre modelli: la compatta ID.3, il SUV ID.4 e il SUV coupé ID.5, questi ultimi due disponibili anche in versione sportiva GTX con trazione integrale elettrica e 220 kW (299 CV) di potenza massima. Il 2022 vedrà l’arrivo sul mercato del modello di serie derivato dal concept ID. BUZZ, erede 100% elettrico del leggendario pulmino Volkswagen”.