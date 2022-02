Ogni anno le grandi multinazionali danno sfogo alla fantasia per creare uno spot pubblicitario in occasione del Super Bowl, l'evento sportivo americano per eccellenza che si tiene alla finale del National Football League.

Fra le aziende naturalmente figurano anche le Case auto, che ad ogni edizione cercano un modo per spiccare fra gli altri con cameo di attori famosi, idee stravaganti e montaggi speciali. Ecco quindi tutti gli spot a tema auto pubblicati finora, in ordine alfabetico, e in aggiornamento.

BMW

Lo spot BMW per il Super Bowl si chiama "Something Electric Is Brewing", che dall'inglese si potrebbe tradurre in "Qualcosa di elettrico bolle in pentola", lasciando intendere che la Casa bavarese si stia concentrando su una novità a zero emissioni. Lo spot rimanda alla pagina ufficiale del marchio per la iX e la i4.

Il vero punto focale del video però è il protagonista, Arnold Schwarzenegger, nella parte di uno Zeus particolarmente irritato che sale su una BMW elettrica, la guida e ritrova la felicità.

Potrebbe essere un leggero rimando al film Ercole a New York del 1970, il primo film in cui l'attore ha avuto un ruolo da protagonista. Qui però interpretava l'omonimo eroe greco, che tornava a New York City dopo una lotta contro suo padre Zeus.

Kia

Per il Super Bowl Kia ha mostrato una serie di teaser prima di pubblicare il video ufficiale, e in tutti i filmati c'era una presenza fissa: Robo Dog, un vero e proprio cane robotico.

Il cucciolo meccanico è in esposizione in un negozio, e soffre a vedere altri cani in carne ed ossa con i propri padroni, quando ad un certo punto si "innamora" di un uomo con una Kia EV6 parcheggiata fuori.

Comincia quindi l'inseguimento dell'auto da parte di Robo Dog fino al tetto di un palazzo, quando la EV6 si ferma col tettuccio aperto, il cucciolo salta e mentre è in volo... finisce la batteria, e Robo Dog non riesce a raggiungere il tettuccio apribile.

Niente paura però, c'è un lieto fine alla vicenda: dopo aver chiuso gli occhi in volo prim dello schianto, li riapre davanti al suo nuovo padrone, che lo sta caricando proprio con la EV6, collegando il cavo direttamente all'auto.

Se pensate che sia solo un modo "sentimentale" per promuovere il sistema che permette alla EV6 di fare da generatore di corrente, sappiate che in realtà Kia ha avviato una partnership con la Fondazione Petfinder per aiutare gli animali del mondo reale a trovare una nuova casa per sempre - un po' come ha fatto Robo Dog.

Nissan

Per il proprio spot, Nissan ha puntato molto sulla presenza di vere e proprie star. Le auto protagoniste sono la nuova Z e la Ariya, ma gli attori co-protagonisti sono Eugene Levy e Catherine O'Hara (da Schitt's Creek), oltre a Danai Gurira, Dave Bautista e Brie Larson.

Lo spot inizia con Brie che arriva a bordo della nuova Z, e lancia le chiavi a Levy. Questi ha inizialmente difficoltà con la coupé sportiva per via del cambio manuale - gli americani sono profondamente abituati al cambio automatico come standard, solitamente è il manuale ad essere un plus - ma alla fine riesce a prenderci la mano. Levy passa quindi davanti a Gurira e Bautista, che stanno sorseggiando caffé fuori da un bar. Qui entra in scena O'Hara, a bordo di una Ariya, che è sorpresa di vedere Levy su una Z.

E poi "tutto esplode", letteralmente: lo spot diventa un cortometraggio d'azione al limite del credibile, con esplosioni, elicotteri e motociclette. Levy è ancora alla guida della Z, ma ora ha i capelli lunghi. E' bloccato sul tetto di un edificio, ma sfrutta un veicolo ispirato a Mad Max come rampa per lanciarsi fuori. Nel frattempo Gurira, a bordo della sua moto, getta Bautista all'interno della Z ancora in volo.