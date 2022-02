E' ufficialmente giunta al termine la prima edizione del contest Motor1 Social Car of the Year 2022, dove non sono i giornalisti a giudicare le auto come nelle varie premiazioni che tutti conosciamo, ma direttamente voi utenti tramite il vostro voto su Instagram Stories, Facebook Stories e Twitter Poll.

Dopo aver scalato i round del torneo in stile tennistico, a raggiungere la vittoria è stata la Ferrari 296 GTB che, dopo una finale contro la Maserati MC20, si è portata a casa l'award di Social Car of the Year 2022 per l'edizione italiana.

50.000 voti, 16 candidate, una vincitrice

Le auto partecipanti al contest di Motor1 Social Car of the Year 2022 erano 16, tutte novità presentate nel corso del 2021 e diversissime fra di loro per carrozzeria (compatte, berline, SUV e sportive) e anche per motorizzazioni, che andavano dall'esclusivamente termico al completamente elettrico, passando per l'ibrido.

Il torneo in stile tennistico si è svolto mediante coppie sorteggiate, dove potevate votare la vostra preferita sui nostri profili Instagram, Facebook e Twitter. A spuntarla è stata la Ferrari 296 GTB, in una finale italianissima contro la Maserati MC20.

La sportiva compatta del Cavallino Rampante ha segnato il ritorno del V6 a Maranello per la prima volta dal 1973, anno in cui uscì di scena la Dino. Gode di un sistema ibrido plug-in che può farle percorrere 25 km a motore spento, ma - soprattutto - gli permette di toccare 830 CV complessivi, per uno 0-100 km/h in 2,9 secondi. Velocità massima? 330 km/h.

La vittoria in finale della 296 GTB è frutto di 1.814 voti di preferenza contro i 1.546 della MC20, ma in totale sono arrivati ben 50.000 voti da voi utenti, sommando tutti e tre i canali social.

Le vincitrici delle altre edizioni

Il Motor1 Social Car of the Year non è stata un'iniziativa esclusivamente italiana, ma ha coinvolto molte altre edizioni di Motor1.com in ogni parte del mondo, ciascuna con una propria vincitrice.

Al contest hanno partecipato anche i bacini d'utenza dei colleghi di Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Arabia, Turchia e Indonesia. Se si considerano tutte le edizioni insieme, sono arrivati oltre 120.000 voti, raggiungendo con i contenuti social dei canali Motor1.com oltre 3,5 milioni di utenti con più di 350.000 interazioni. Se consideriamo tutte le piattaforme social, digital, webzine e blog che hanno parlato dell'evento e ricondiviso contenuti, la potenziale reach degli utenti è stata pari a 1,2 miliardi a livello globale.

Di seguito trovate la tabella con tutte le edizioni di Motor1.com partecipanti e il relativo modello che si è aggiudicato l'award di Social Car of The Year locale.