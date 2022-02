Non si ferma l’entusiasmo degli americani per la Ford Bronco. La fuoristrada statunitense sta diventando un vero e proprio fenomeno di costume Oltreoceano tanto che, dopo l’estrema versione Raptor, l’Ovale Blu ha presentato la Everglades, una variante meno esagerata, ma comunque dedicata a coloro che spesso si avventurano lontano dall’asfalto.

Con le novità di questa edizione speciale, la Ford Bronco è sempre più votata all’off-road.

Preparata per le condizioni più difficili

Disponibile unicamente nella carrozzeria a quattro porte, la Everglades si riconosce subito per il look più duro e una serie di soluzioni pensate per il fuoristrada più impegnativo. A far capire che questa Ford Bronco fa sul serio è prima di tutto lo snorkel che attraversa tutto il montante A dalla parte del passeggero.

Si tratta di un’introduzione molto importante per far “respirare” meglio il motore in condizioni di sabbia, neve, pioggia o acqua alta. In questo modo, il propulsore riceve aria dall’estremità superiore dello snorkel migliorando al tempo stesso le capacità di guado, col Ford che può attraversare senza problemi corsi d’acqua alti 92 cm.

L’altro elemento che caratterizza la Everglades è il nuovo paraurti heavy duty con l’argano Zeon 10-S Warn con fune lunga 30 metri e con una capacità di 4,5 tonnellate. Insieme a questo equipaggiamento, il frontale della Bronco si distingue per il roll bar e gli stessi inserti in metallo che definiscono gli allestimenti Black Diamond e Badlands.

Ha personalità da vendere

Su una Ford Bronco così off-road non può mancare il pacchetto Sasquatch che aggiunge pneumatici all-terrain da 35” Goodyear. I cerchi in lega da 17” in Carbonized Gray, invece, riprendono la tinta della mascherina, mentre nelle fiancate spiccano dei passaruota più squadrati e la grafica "Everglades" che rendono omaggio alla location della Florida che ha ispirato il nome della versione speciale.

Nell’abitacolo della Ford si trovano rivestimenti in vinile con cuciture Urban Green e il sistema d’infotainment Ford Sync 4 con display da 12”.

Abbinato al 2.3 EcoBoost da 304 CV e 441 Nm e al cambio automatico a 10 rapporti, anche questa Bronco presenta le modalità di guida G.O.A.T. Disponibile nella nuova colorazione Desert Sand (esclusiva per la Everglades), si può scegliere anche nelle tinte Eruption Green, Area 51, Shadow Black e Cactus Gray.

Gli ordini per la Ford Bronco Everglades apriranno a marzo negli Stati Uniti, con prime consegne in estate e prezzi di partenza di 53.000 dollari (circa 46.000 euro). E in Italia? La Bronco non è venduta dalla rete ufficiale e l’unico modo per guidarla nel nostro Paese è affidarsi alle aziende specializzate nell’importazione parallela preparandosi a pagare un extra importante dato da dazi, costi di trasporto e di omologazione.